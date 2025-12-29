Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejora del tiempo

Barcelona desactiva la alerta por mal estado del mar tras cinco días de gran oleaje

Rescatado un hombre que practicaba windsurf durante el temporal en Vilanova i la Geltrú

Hallado a salvo un surfista de Gavà que buscaban los servicios de emergencias

El fuerte oleaje ha dejado basura y ramas en la playa de la Barceloneta

El fuerte oleaje ha dejado basura y ramas en la playa de la Barceloneta / Zowy Voeten

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ante la mejora de las condiciones meteorológicas, el Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado este lunes el Plan Básico de Emergencia Municipal por mal estado del mar en su fase de alerta, que se activó la noche del pasado miércoles 24 de diciembre.

"Durante el episodio, la fuerza de las olas ha provocado en todas las playas turbidez del agua, acumulación de basura vegetal, troncos y ramas, y arena en las zonas de paseo que los servicios municipales están retirando para recuperar la normalidad", ha informado el consistorio.

El Ayuntamiento de Barcelona activa el Plan Básico de Emergencia Municipal por mal estado del mar en fase de alerta cuando existe aviso de mal estado del mar, cuando se pueden dar con una probabilidad de más del 30 % olas de más de 2,5 metros y el litoral de la ciudad sufre los efectos del mal estado del mar, lo que puede ser un peligro para las personas y provocar destrozos en el mobiliario urbano.

