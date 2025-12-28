El pesebre más grande de Catalunya se abre paso en Parets del Vallès: “Es un tributo a los cultivos catalanes”

Parets del Vallès vuelve a situarse esta Navidad en el epicentro del pesebrismo catalán. El municipio acoge el belén sobre mesa más grande de Catalunya, una instalación monumental de 230 metros cuadrados que este año alcanza su 39ª edición y que se ha convertido en una cita imprescindible del calendario navideño.

En esta edición, el belén tiene como eje central los cultivos, un homenaje a la vida rural y al trabajo de la tierra. Según explica el presidente de la Agrupació Pessebrista de Parets, Albert Pérez Ninou, la agrupación llevaba años explorando esta línea temática y este año se ha decidido volver a la tradición destacando los campos y el cultivo de la tierra: “Hemos decidido destacar, más que las masías, sobre todo el tema del cultivo y de los campos: campos de girasoles, de lavanda y parcelas de riego, que nunca se habían hecho antes”.

Pérez Ninou añade que se han incorporado elementos tradicionales vinculados al trabajo artesanal del pasado, como molinos de aceite y de harina, que están conectando especialmente con el público: “La gente recuerda lo que hacía de joven”, señala, subrayando que estas escenas están generando comentarios y recuerdos entre los visitantes.

Imagen del belén de Parets del Vallès / Ayuntamiento Parets / Silvia Ferran

La instalación recrea paisajes agrícolas con un alto nivel de detalle y realismo, incorporando efectos de luz que simulan el paso del día a la noche, agua natural y diversos recursos técnicos que refuerzan la sensación de inmersión del visitante.

El belén monumental de Parets no solo destaca por sus dimensiones, sino también por su trayectoria. En 1996 logró el récord catalán del belén sobre mesa más grande de España, alcanzando entonces los 280 metros cuadrados. Años después, en 2004, entró en el libro Guinness de los récords como el belén sobre mesa más grande del país, con cifras que dan idea de su magnitud: más de 12 toneladas de arena, 3.000 kilos de piedra, 1.500 kilos de corcho y más de 800 figuras.

La instalación podrá visitarse los fines de semana y festivos, en horario de mañana y tarde, de 11 a 13.30 horas y de 17 a 20.30 horas. También abrirá de forma excepcional los días 29 y 30 de diciembre. El belén permanecerá montado hasta el 25 de enero, coincidiendo con la celebración de la Festa Major d’Hivern del municipio.

Con esta edición centrada en la vida agrícola, Parets del Vallès reafirma su papel como referente del pesebrismo en Catalunya y ofrece, una vez más, un atractivo cultural y familiar de primer orden durante las fiestas navideñas.