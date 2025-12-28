Francisco Villamayor: "En Barcelona se puede trabajar con mentalidad global"

Francisco Villamayor (48 años) es argentino y francés, casado y padre de tres hijos. Reside en Barcelona desde hace cinco años. Emprendedor en real estate, marketing y eventos, fundó en 2011 Bresson Brokers, agencia inmobiliaria líder en Buenos Aires, y Factor Barcelona, su segundo emprendimiento en la ciudad: un espacio para eventos corporativos premium en el Eixample. Es columnista y formador, especializado en innovación, narrativa de marca y desarrollo de proyectos con identidad.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Por una suma de razones familiares y profesionales. Barcelona combina calidad de vida, energía creativa y proyección internacional. Es una ciudad donde se puede trabajar con mentalidad global sin perder la escala humana.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Su cultura, su arquitectura y su vitalidad. Es un enclave global único que inspira y conecta talento de todo el mundo. Permite desarrollar proyectos de alcance europeo y mantener, al mismo tiempo, una vida familiar equilibrada.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Me gustaría que Barcelona confiara más en la iniciativa de sus habitantes. Creo que reducir ciertos niveles de burocracia y control estatal permitiría potenciar la innovación y atraer aún más proyectos creativos. La ciudad dispone de un enorme talento y merece más espacio para que las ideas prosperen con agilidad.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Que continúe incrementando su liderazgo en la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions). Este sector impulsa el desarrollo económico, genera empleo cualificado y dinamiza múltiples sectores. Además, atrae visitantes de alto valor añadido, ayuda a desestacionalizar el turismo y refuerza la proyección internacional de la ciudad de forma sostenible.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Hoy tengo dos ciudades. Buenos Aires, donde viajo al menos tres veces al año, es mi casa emocional: cercana, cálida y auténtica. Barcelona, en cambio, es más estructurada y global, y me ofrece un marco de crecimiento excepcional al mismo tiempo que una calidad de vida familiar invaluable. Ambas se complementan en esta etapa de mi vida.