Diez ciudades del área de Barcelona logran 47 millones europeos para cohesionar sus barrios: "No hay precedentes"

Corren tiempos delicados para la cohesión social en las ciudades. Lo saben en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), vehículo de importantes fondos europeos como los FEDER para sus 36 municipios. "El nuevo marco presupuestario 2028-2034 de la Unión Europea (UE) se proyecta con un viraje hacia priorizar seguridad y transición digital en detrimento de cohesión social y medioambiente", lamenta Jordi Castellana, vicepresidente del área Internacional del AMB.

Es ante esta coyuntura desafiante para los barrios vulnerables que la administración metropolitana, a través de las denominadas Estrategias de Desarrollo Local Integral (EDIL), celebra haber logrado 47 millones de fondos europeos para dignificar barrios de una decena de ciudades metropolitanas. La aportación complementa otras partidas supramunicipales que reciben los ayuntamientos metropolitanos, como por ejemplo los 51 millones que el nuevo Pla de Barris del Govern deja en las ciudades del área de Barcelona.

"Es una financiación sin precedentes para el AMB", sostiene Castellana. El también concejal barcelonés tilda los recursos europeos de "bastante impresionantes" y "en línea con la misión del AMB de apostar por la cohesión territorial y garantizar la dignidad en los espacios públicos". Los 47,4 millones de fondos FEDER irán destinados a proyectos de Barcelona; Badalona; Sant Boi de Llobregat; Santa Coloma de Gramenet; Esplugues de Llobregat; Gavà; Cerdanyola del Vallès; Sant Joan Despí; Viladecans; y Sant Feliu de Llobregat. La partida europea supone un 40% de cada proyecto: cada ayuntamiento recibirá entre 4,5 y 6 millones. Y los consistorios aportarán el 60% restante. En total, serán 118,6 millones los que aterricen en los barrios del Barcelonès, el Baix Llobregat y el Vallès.

"Queremos influir políticamente en el nuevo marco presupuestario de la UE a través de la European Metropolitan Authorities (EMA)", comenta Castellana. "Es el momento de las áreas metropolitanas europeas: cada vez más gente vive en una de ellas", zanja el responsable metropolitano.

La preocupación metropolitana sobre las prioridades presupuestarias europeas son compartidas entre el municipalismo catalán. Prueba de ello es que la propia Associació Catalana de Municipis (ACM) ha expresado públicamente su "preocupación" ante la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero 2028-2024 de cara al presupuesto de la UE.

La ACM considera que el nuevo diseño financiero "pone en riesgo la dimensión territorial y la cohesión social y económica de la UE". Además, alerta de la pérdida de protagonismo de las entidades locales ante la intención de concentrar la disposición de los fondos en manos de los Estados: "Puede comportar una redución de la participación de las autoridades regionales", lamentan la ACM en la misma línea del vicepresidente Castellana.

Vivienda, educación y equipamientos culturales

El aterrizaje de los fondos europeos para las ciudades del área de Barcelona pone el acento en la cohesión social. En materias como vivienda, educación o equipamientos culturales. Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, proyecta la mejora de equipamientos educativos, nuevas viviendas dotacionales de alquiler social y el impulso de un 'hub' de iniciativas empresariales y digitales. Sant Boi de Llobregat optará por renovar un laboratorio comunitario de innovación digital, abrir una nueva biblioteca pública y mejorar la conexión verde del barrio de Marianao. Y Esplugues de Llobregat, por su parte, prevé dedicar los fondos a la compra de vivienda para necesidades sociales, a la construcción de una nueva comisaría de Policía Local y a construir un nuevo auditorio-teatro y una Escuela de Música y Artes Escénicas.

El AMB también precisa la dedicación de la financiación europea en Gavà, Viladecans, Cerdanyola del Vallès y Sant Feliu de Llobregat. En la ciudad liderada por la alcaldesa Gemma Badia, el Ayuntamiento dedicará 3,1 millones europeos a regenerar el centro histórico del municipio con un nuevo Centro Cultural y la Rambla como eje vertebrador. En cuanto a la ciudad encabezada por la alcaldesa Olga Morales, el consistorio se ha propuesto revitalizar la economía local, fomentar la cultura y la vida comunitaria e impulsar la digitalización de la ciudad con, por ejemplo, sensores para controlar el ruido, la calidad del aire o el tráfico a través de la plataforma Smart City. Viladecans se ha marcado revitalizar tres espacios: la carretera de Sant Climent, la Rambla Modolell y la plaza Europa.

Ya en el Vallès, Cerdanyola usará los fondos FEDER a dos tipos de intervenciones. Por un lado, permitirán al consistorio justificar actuaciones ya ejecutadas desde el año 2021, como la rehabilitación en torno al jardín de Torre Llopis, la mejora del entorno y la puesta en valor patrimonial de Ca n'Altimira o la construcción del aparcamiento del Mercado de Les Fontetes. Las tres obras "han contribuido a la regeneración urbana ya la dinamización económica del barrio de Les Fontetes", cuentan en Cerdanyola. Por otro lado, los fondos también servirán para "impulsar nuevos proyectos estratégicos que transformarán varios espacios de la ciudad".

Por último, también Sant Feliu detalla sus inversiones. La capital del Baix Llobregat se halla en pleno proceso de redibujar su futuro tras el soterramiento de las vías de tren con un nuevo 'ecodistrito'. Para ello, la población promueve la renovación urbana y ambiental del espacio público de Ca Maginàs; la transformación integral del eje del Passeig Onze de Setembre y la calle Picasso; y la modernización del complejo deportivo Piscines-Sayrach y su entorno.

"Nuestra prioridad es que la transformación digital llegue a todos los municipios del AMB", concluye Castellana, que enfatiza la necesidad de que la administración metropolitana promueva la "igualdad de oportunidades" en una conurbación barcelonesa con contextos sociales muy heterogéneos.