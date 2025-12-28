El Baix Llobregat reclama desatascar el ‘metro del Delta’ para hacer frente al crecimiento demográfico

En el tramo sur del Baix Llobregat, además de la ampliación del aeropuerto, hace ya más de dos décadas que se arrastra otro gran proyecto en el marco de la movilidad que, aunque genera mucho más consenso que la infraestructura aeroportuaria, tampoco termina de despegar. Se trata del llamado ‘metro del Delta’, una alternativa ferroviaria a la R2 sur que debe conectar los municipios de Castelldefels, Gavà, Viladecans y Sant Boi con Cornellà y Barcelona. En los últimos meses, las respectivas alcaldesas del Delta han vuelto a poner la reclamación sobre la mesa y remarcan la necesidad de un nuevo método de transporte adicional que permita responder al aumento demográfico de los últimos años, así como al nuevo crecimiento poblacional previsto para las próximas décadas. Y el Govern ya estudia formalmente la opción de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

En la actualidad, los municipios del tramo sur del Llobregat cuentan con dos servicios de transporte público que los conectan con la capital catalana, uno ferroviario y otro por carretera. Sin embargo, las quejas por los retrasos y otros problemas en el servicio de Rodalies son una constante desde hace años. Debido a este panorama y a las mejoras y nuevas líneas implementadas, los autobuses metropolitanos han ganado popularidad, pero los usuarios señalan que, cuando Rodalies falla, los vehículos van saturados y que en ocasiones tienen que lidiar también con atascos.

Más allá de los problemas intrínsecos de cada servicio, en los cuatro municipios por los que debe pasar el 'metro del Delta' la población ha crecido en las últimas décadas y viven ya unas 270.000 personas, según los datos del Idescat. Además, en estas mismas urbes está previsto que, en los próximos 10 o 15 años, se desarrollen unas 10.000 nuevas viviendas, lo que supondrá un aumento de la presión en el actual transporte ferroviario y por carretera —aún más si se tienen en cuenta también las promociones previstas en El Prat de Llobregat, municipio incluido en el Delta por el que no pasará el futuro metro, pero por el que sí pasan el tren y los autobuses—. Por ello, urge cada vez más una tercera conexión con Barcelona que ayude a oxigenar la situación.

"Partimos del déficit y con esta previsión de aumentar poblacionalmente todavía sería peor. Es imprescindible que la oferta y propuesta vaya adelante", apunta la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret. "Tenemos que mejorar sí o sí la oferta de transporte público en el Delta. Somos una zona con un grueso de población importante, con muchos polígonos de actividad económica y no puede ser que no tengamos una oferta de transporte público importante y digna", remarca la también presidenta de la Diputación de Barcelona. "Es una necesidad imperiosa y una reivindicación que compartimos: la ciudadanía exige más mejoras en los diferentes servicios, y desde el Ayuntamiento de Gavà también", apunta por su parte la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, quien insiste en la necesidad de prever nuevas líneas que tengan en cuenta las transformaciones urbanas en curso, las nuevas áreas residenciales proyectadas, así como los nuevos polos de actividad económica de estas localidades.

Estación de FGC de Molí Nou, en Sant Boi de Llobregat. / Ferran Nadeu / EPC

El Govern estudia la opción de FGC

Fuentes del Govern confirman que el Executiu valora ahora que sea FGC quien se encargue de llevar a cabo la prolongación de la línea con un nuevo ramal de la línea Llobregat-Anoia que conectase Castelldefels y Sant Boi. De este modo se recupera la propuesta origina del 'metro del delta', que empezó a rodar hace ya 25 años con los Ferrocarrils como opción predilecta.

Así, la empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) y FGC trabajarán conjuntamente en la redacción del 'Estudio de la infraestructura ferroviaria del Baix Llobregat' mediante un convenio que establecerá la financiación y dirección conjunta por parte de ambos entes, así como el mecanismo de contratación del estudio por parte de Ifercat. Además, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, así como otros posibles actores, serán también participantes activos en el estudio. Se prevé que Ifercat licite la redacción de un estudio que sirva como fundamento del proyecto, cuyo coste es de alrededor de 400.000 euros, durante las próximas semanas y que los trabajos de redacción se inicien durante el otoño de 2026.

Las alcaldesas del delta consideran que la mejor alternativa para llevar a cabo el proyecto es también FGC, que ahora lidera precisamente el exalcalde de Viladecans Carles Ruiz. "Estamos contentos, porque cada vez estamos más cerca de la respuesta a esta demanda, la propuesta es ahora el Ferrocarril: a mí me parece bien", apunta Moret. La edil santboinana considera que FGC es ya el metro de la ciudad y que la calidad del transporte "es buena". El nuevo ramal, que surgiría de Molí Nou-Ciutat Coperativa y descendería hasta Castelldefels aportaría también nuevas paradas en la ciudad, lo que ayudaría a mejorar la interconectividad de los barrios del municipio, de un modo similar a lo que ocurre ya en municipios del Vallès como Sabadell o Terrassa. Del mismo modo que Moret, la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, también considera que FGC es la opción "más realista" para hacer efectiva una infraestructura demandada durante tantos años.

"Si la opción de un ramal de los FGC se perfila y se confirma cuanto más ágil, eficaz y viable que el proyecto del 'metro del 'delta' que pasaba por ampliar la red de Rodalies, pues adelante. Nos sentamos, hablamos de calendarios, hablamos de los cambios que comporta, y decidimos. Estoy segura de que con datos y con ganas de entendimiento, sabremos elegir la mejor opción", apunta por su parte la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia. En 2022, el proyecto del 'metro del Delta' parecía que volvía a salir del cajón después de que el Gobierno licitase un estudio por 1,87 millones de euros para analizar distintas alternativas para crear una nueva conexión ferroviaria entre Castelldefels y Barcelona y que contemplaba una nueva línea de Rodalies que atravesase los mismos municipios. Pero las conclusiones del mismo nunca llegaron a ver la luz.