Las playas de Barcelona capean el temporal: sin daños pese a la lluvia y el fuerte oleaje

El temporal de lluvias de este fin de semana no ha provocado daños importantes en las playas de Barcelona. A pesar del fuerte oleaje registrado durante la noche, el litoral se ha mantenido en buen estado y sin afectaciones destacables.

En la Platja de la Barceloneta, la situación era estable desde primera hora de la mañana. En el paseo marítimo, un trabajador del restaurante Xup Xup limpiaba la zona con una manguera, mientras que en la terraza se habían colocado sacos de arena para evitar que las olas arrastraran el mobiliario.

"Lo hacemos así ya porque otros años nos hemos encontrado sillas y mesas repartidas por el mar". El trabajador explicaba que estaba quitando la arena del paseo para retirar la que las olas habían arrastrado durante la noche. A lo largo del paseo marítimo había tramos cubiertos de arena, y varios operarios del servicio de limpieza la retiraban con palas y barrían la zona.

Deporte y normalidad pese al temporal

El temporal tampoco ha frenado la actividad deportiva. En la misma playa, varios surfistas se encontraban en el agua aprovechando las condiciones del mar, mientras que una pareja practicaba kitesurf.

Elise y Duvan lo hacían por primera vez en esta playa. "Es muy dificil que aquí en Barcelona hagan estas olas y hemos aprovechado hoy para venir, nos ha dado igual la lluvia, hemos querido aprovechar y la playa esta bien, el temporal no ha dejado nada en muy mal estado, todo esta en su sitio", ha explicado Duvan.

Barcelona, 27/12/2025. Sociedad. Ambiente de curiosos y deportistas tras el temporal en la playa de la Barceloneta. / Zowy Voeten / El Periódico.

En el resto del litoral, tanto en la platja del Somorrostro como en la Nova Icària, la situación era de total normalidad y el temporal no había provocado afectaciones visibles.

En la platja de la Mar Bella se encontraba más basura arrastrada por el mar, aunque la cantidad de arena era suficiente y el estado general de la playa se mantenía estable.

A pesar de la lluvia intermitente, entre las 11 y las 12 se podía ver a numerosos corredores y personas paseando por el paseo marítimo, una muestra de que la actividad ciudadana se ha mantenido con normalidad durante el temporal.

En conjunto, el episodio de lluvias no ha empeorado el estado de las playas de Barcelona, que se han mantenido en buen estado y sin cambios significativos pese al temporal.