Nou Barris acoge dos espectáculos gratuitos para recibir a los Reyes Magos

El distrito de Nou Barris de Barcelona acogerá, entre finales de diciembre y principios de enero, dos espectáculos de gran formato para celebrar que se acerca la llegada de los Reyes Magos. Según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en una nota de prensa, ambas actividades serán gratuitas y abiertas al público.

El poblado de Baltasar

La primera de ellas será 'L’hora màgica del Rei Baltasar', que se podrá visitar los días 28, 29 y 30 de diciembre en la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, en horario de 17.00 a 19.30 horas. Se trata de una experiencia participativa pensada para familias, con diferentes espacios que se podrán recorrer y que incluirán talleres de manualidades y espectáculos de fuego, música y danza.

El espectáculo gira en torno a personajes como la Nana viajera, que da la bienvenida al poblado del Rey Baltasar, y la reina africana Balta, encargada de recoger las cartas y acercar al público a elementos de la tradición africana. La propuesta está a cargo de Marta Almirall, Xevi Bayona y José Menchero, de la compañía Roseland, y cuenta con la colaboración de la Comisión de Fiestas de Trinitat Nova.

Campamento Real

Tras el cambio de año, los días 2, 3 y 4 de enero, el patio de la sede del distrito acogerá una nueva edición del Campamento Real en el Oasis de Nou Barris. Será la sexta vez consecutiva que el séquito de los Reyes Magos acampa en este espacio antes del reparto de regalos por la ciudad. La actividad se desarrollará entre las 17.00 y las 21.00 horas y no requerirá inscripción previa.

Durante el recorrido por el campamento, el público podrá conocer a los distintos personajes que acompañan a los Reyes y que formarán parte de la cabalgata, como el astro que los guía, astrólogos, gimnastas reales, carteros, pajes, hadas del sueño, vigilantes de los deseos inmateriales o la carbonera, entre otros. La organización corre a cargo del Distrito de Nou Barris, con la colaboración de diversas entidades locales.