Festival de la Infancia 2025 en Barcelona: fechas, horarios, actividades y entradas

El Festival de la Infancia regresa a Barcelona del 27 al 31 de diciembre de 2025 en el recinto de la Fira de Montjuïc. El evento, uno de los más veteranos del ocio familiar en Catalunya, vuelve con su 63 edificón para ofrecer propuestas dirigidas a niños y niñas de 0 a 12 años durante las vacaciones de Navidad.

Este año, la temática del evento se centrará en el fomento de la lectura y la solidaridad con unas 20 iniciativas lúdicas, creativas y educativas. Entre las propuestas previstas destacan la 'Biblioteca Silenciosa' y la 'Biblioteca Mágica', espacios para los más pequeños podrán escuchar cuentos; talleres para crear relatos en familia y cuentacuentos itinerantes.

Además, el festival seguirá ofreciendo actividades relacionadas con el deporte, los juegos, la creatividad y la expresión artística, pensadas para "despertar la curiosidad de los niños de todas las edades".

Entradas y juguetes solidarios

La compra de entradas, que ya se pueden adquirir por internet, incluye la opción de financiar un pase extra a un niño desfavorecido.

Otra propuesta es la Juguetería Solidaria, que contará con juguetes cedidos por Mattel y Cairo, que los niños podrán utilizar libremente. Una vez que acabe el festival, serán donados a familias en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, UNICEF ofrece una propuesta participativa llamada “Lluvia de derechos”, para que niños y niñas descubran y celebren sus derechos a través del juego.

Gran espacio de ocio

El festival ocupará más de 20.000 metros cuadrados y se estructurará en dos grandes áreas:

Espai Mini (0–4 años) , pensado para los más pequeños.

, pensado para los más pequeños. Espai Aventura (4–12 años), con propuestas para niños y niñas de mayor edad.

La programación incluye talleres creativos, juegos de aventura, experimentos científicos, deportes y espectáculos, con un enfoque inclusivo y educativo que promueve valores como la solidaridad, el civismo, el respeto a la diversidad y el cuidado del medio ambiente.

Horarios

El acceso al Festival de la Infancia se organiza en turnos para controlar el aforo, del 27 al 31 de diciembre de 2025:

Sábado, domingo, lunes y martes :

: Turno de mañana: de 10.00 a 15.00 h

Turno de tarde: de 16.00 a 21.00 h

Miércoles 31 de diciembre :

: Turno de mañana: de 10.00 a 15.00 h

No habrá turno de tarde

Las entradas se pueden comprar en las taquillas de la Fira de Barcelona, siempre que no se haya alcanzado el aforo máximo, aunque la organización recomienda adquirirlas online para asegurar plaza y acceder a posibles promociones. Las taquillas cerrarán una hora antes del cierre del festival.