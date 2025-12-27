Las obras del túnel de la Rovira se encarecen en tres millones de euros por cambios y problemas de excavación

La reforma del túnel de la Rovira, que lleva en obras en Barcelona desde hace un año, saldrá algo más cara de lo previsto. El ayuntamiento concedió el contrato en octubre de 2024 para que la galería que conecta los barrios del Baix Guinardó y el Carmel se remodelase por un precio de 14,83 millones de euros. No obstante, acabará costando 17,8 millones de euros, tal como el consistorio ha aceptado este mes.

El gobierno del alcalde Jaume Collboni alegó problemas de excavación y cambios en el proyecto para justificar el sobrecoste en la rehabilitación, que debía concluir este mes. Se estima que termine entre febrero y marzo, a causa del retraso debido precisamente a las dificultades halladas durante las labores de perforación.

En la última comisión municipal de urbanismo, el ejecutivo del PSC logró aprobar una modificación del importe de los trabajos encomendados a Acciona y Copcisa, las dos constructoras que se presentaron formando una unión temporal de empresas para hacerse con la adjudicación. El cambio supone que el gasto para renovar el túnel suba 2,96 millones de euros por encima de la cantidad con la que ambas compañías ganaron el concurso público, en el que se impusieron a otros 10 candidatos.

Escombros durante las obras del túnel de la Rovira, en Barcelona. / Victòria Rovira / EPC

Los socialistas recabaron el apoyo de los grupos de la oposición, salvo el de Vox, para variar la factura de los trabajos. El aumento sobre la cuantía que figura en el contrato es del 19,99%, justo en el límite del 20% en que la ley permite como máximo que se dispare el presupuesto en las revisiones excepcionales de los contratos públicos de obra.

Tráfico y alumbrado

El gerente de movilidad, infraestructuras y obras del Ayuntamiento de Barcelona, Ricard Font, dio siete motivos al desgranar las modificaciones que encarecen la reforma durante la pasada comisión de urbanismo. En primer lugar, dijo que se han reforzado las “mejoras en las galerías”, a lo que añadió a continuación el contratiempo detectado durante los sondeos.

“Se han puesto medidas adicionales porque hemos encontrado una mayor dureza de la prevista en la excavación de las rocas de las galerías de evacuación”, expuso Font. La solidez de la superficie ha supuesto un contratiempo también para el calendario para rehabilitar el túnel, de 1,3 kilómetros de longitud. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ya aseguró en julio pasado que los operarios se habían topado con “una piedra más dura de lo esperada”, lo que obligó a aplazar el final de las obras unos dos meses.

Maquinaria en el túnel de la Rovira, en Barcelona. / Victòria Rovira / EPC

Font añadió que el importe de la remodelación crece porque “se ha cambiado el proyecto desde el punto de vista de movilidad”. “Había previsión de un cierre total de la movilidad del túnel de la Rovira durante tres meses y, finalmente, se ha podido garantizar en todo momento dejar uno de los dos túneles abiertos para la circulación de salida de Barcelona en sentido ascendente”, explicó. Desde mediados de noviembre, los trabajos se concentran en la galería ascendente, cerrado al tráfico, mientras se permite circular en horario diurno en sentido hacia la ronda de Dalt por el túnel en dirección al Guinardó.

A su vez, Font se refirió a la mejora del drenaje, que “facilitará el mantenimiento futuro del túnel”. Aludió también a la sustitución de las balizas lumínicas y los paneles, para adecuarlas a la normativa. “No estaba previsto en principio cambiarlas”, señaló. Además, habló de grietas. “Se han resuelto algunas fisuras puntuales que, en un informe de patologías, se ha visto que era necesario aprovechar la obra para arreglarlas”, dijo. Por último, indicó que se ha revisado el equipo eléctrico a petición de Endesa para “mejorar el abastecimiento eléctrico del túnel”.

En la oposición, Junts opinó que el aumento del precio demuestra que “la planificación no fue buena”. El PP y Vox compartieron que los sobrecostes son demasiado “habituales” y “se acaban convirtiendo en norma”. “Un incremento de casi el 20% no es un ajuste, sino que la contratación inicial no estaba a la altura”, reprocharon los populares. Por su parte, ERC reclamó de nuevo un estudio para incorporar un paso para bicicletas en el túnel de la Rovira.