Comercio
Estos son los horarios y centros comerciales que abren este domingo en Barcelona
La capital catalana se prepara para las compras de los Reyes Magos
Horarios de los centros comerciales que abren todos los domingos de diciembre en Barcelona
¿Cuándo son las vacaciones de Navidad 2025-2026 en los colegios de Barcelona y resto de Catalunya? Consulta la fecha
Tras el paso de la Navidad, Barcelona se prepara para el día de los Reyes Magos, un periodo tan alegre como temido por muchos bolsillos. Con la ciudad llena de luces, ferias y reclamos comerciales, los ciudadanos se preparan para afrontar otro de los momentos del año con mayor gasto acumulado.
Regalos, amigo invisible y comidas con familiares, amigos y empresas son algunos de los gastos más típicos de cada año. De hecho, la Organización del consumidor (OCU) prevé que este año el gasto de los españoles sea de 796 euros de media, y casi la mitad (370 euros) se destinará a regalos.
Calles con tiendas abiertas
Aun así, controlar los gastos no siempre es fácil. El 52% de los encuestados reconoce que cada año termina gastando más de lo que había planificado.
Entre las celebraciones, las compras alocadas y los imprevistos típicos de estas fechas, mantener el presupuesto intacto se convierte en un reto para buena parte de la población.
Para impulsar las compras navideñas, los centros comerciales y Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Barcelona mantendrán abiertas sus tiendas todos los domingos hasta el 4 de enero incluido, coincidiendo así con las campañas de Navidad y de Reyes.
Entre las ZGAT se encuentran zonas céntricas como el Gòtic, el Raval o el Eixample, áreas costeras como la Barceloneta, Diagonal Mar o el Fòrum, y barrios como Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.
Los horarios oficiales
Así pues, este domingo, día 28 y último antes de fin de que se acabe el año, la mayoría de los centros comerciales de Barcelona operarán de 9h a 21h, coincidiendo con los horarios de invierno, salvo algunas excepciones.
También se suman al listado muchas tiendas del centro de Barcelona, ubicadas en calles como Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, que se acogerán al horario extendido, y abrirán de 10h a 21h.
La lista incluye algunos de los centros comerciales más concurridos de la capital, como Arenas de Barcelona, El Corte Inglés de Plaza Catalunya, de Diagonal y de Francesc Macià,La Maquinista, Westfield Glòries o Diagonal Mar, que abrirán de 9h a 21h. L’illa Diagonal, por su parte, abrirá sus puertas media hora más tarde (es decir, a las 9.30h) pero cerrará como el resto: a las 21.00h.
Otros establecimientos
Otros establecimientos limítrofes con la ciudad de Barcelona, como el Mataró Parc o el Splau, ubicado en Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona), operarán este mismo día de 9.00h a 21h.
Los centros Màgic Badalona y Gran Vía 2 abrirán sus puertas media hora más tarde (es decir, a las 9.30h) pero cerrarán a la vez que todos: a las 21.00h.
- Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
- Mossos y Guardia Urbana de Badalona impiden una nueva ocupación por parte de desalojados del B9
- El aeropuerto de El Prat logra una caída histórica de la delincuencia: descenso del 80% de hurtos y 59 órdenes de alejamiento contra carteristas
- Más de 1.000 jóvenes se reúnen en el botellón navideño de Mandri pese a la lluvia
- El metro de Barcelona abre inscripciones para un viaje virtual por sus 100 años de historia
- Barcelona aprueba la reforma de la calle Amílcar en Vilapicina para hacerla peatonal
- Un asentamiento de un centenar de sintecho se enquista en Badalona en plena Navidad tras el desalojo del B9: 'Tenemos frío y miedo
- Barcelona licita el anteproyecto para reformar la Meridiana hasta el puente de Sarajevo