Rodalies registra su peor mes del 2025: perdió 1,1 millones de viajeros en noviembre

Rodalies de Barcelona registró 8,2 millones de usuarios en noviembre, 1,1 millones menos que el mes anterior. Se trata de la cifra más baja de viajeros en lo que va de año, incluso inferior a la del mes de agosto, cuando hay un menor volumen de usuarios debido a las vacaciones estivales. En ese caso, se contabilizaron 8,3 millones de pasajeros.

El nivel máximo de usuarios se alcanzó en mayo y junio, con cerca de 10 millones. Desde entonces, no se ha vuelto a recuperar esa cantidad. Después de la caída correspondiente a las vacaciones, y pese a un pequeño repunte en octubre, se ha mantenido la tendencia de pérdida de pasajeros.

El Informe Mensual de Puntualidad de Renfe correspondiente al mes de noviembre muestra que la operadora programó 18.371 trenes durante el último mes, también la cifra más baja a excepción del mes de agosto. Que noviembre tuviera menor cantidad de días laborales explicaría que circulasen 2.700 trenes menos. Pero menos circulaciones no incidió en un servicio más ágil: el retraso medio a la llegada a la estación final de los trenes con demora fue peor: 19,5 minutos respecto a los 18,3 de octubre. Pese a ello, el retraso medio al destino final teniendo en cuenta tanto los trenes puntuales como los que llegaron con demora fue de 0,4 minutos, uno de los mejores registros del año, según la operadora.

LAS CIFRAS DE RODALIES Evolución del número de viajeros, circulaciones de trenes, cancelaciones y retraso medio de los convoyes.

Caída anual

Los datos reflejan una pérdida constante de usuarios que llevará a Rodalies a mostrar un descenso global importante en 2025. De enero a junio, la red de Rodalies de Barcelona registró 57,5 millones de usuarios, un cómputo que ya reflejó una pérdida de 2,4 millones de viajeros respecto al mismo periodo del año anterior. La tendencia, lejos de aliviarse, se ha recrudecido. De enero a noviembre ha contabilizado 102,13 millones de usuarios, de modo que cerrará el año con una cifra alrededor de los 110 millones, lo que puede significar una pérdida que puede situarse alrededor de los siete millones respecto a 2024.

La fuga de usuarios de Rodalies empezó el año pasado, cuando la red barcelonesa ya perdió 2,6 millones de viajeros.

Retroceso continuo

El crecimiento de viajeros en Rodalies experimentado después del covid se frenó a partir de mayo de 2024. Primero se debió al impacto que tuvo en el servicio el robo de cable en Montcada Bifurcació, que provocó afectaciones en el servicio durante más de un mes. A ese problema se sumó la interrupción de la circulación por las obras en el túnel de Roda de Berà y las del Corredor Mediterráneo entre Castellbisbal y Molins de Rei, que obligaron a establecer planes de transporte alternativo.

Desde entonces la tendencia ha sido a la baja, en una dinámica que se ha intensificado en 2025. La pérdida de usuarios en el primer semestre está siendo aún más pronunciada en el segundo. En septiembre se cortó durante una semana la circulación entre Gavà y Sitges por obras en la estación de Castelldefels que afectaron a la línea R2 Sud, además de los trenes de Regionals. Y en octubre empezó la interrupción durante 16 meses del servicio de la línea R3 entre L'Hospitalet y La Garriga, por las obras de desdoblamiento de 17 kilómetros de vía única entre esta última población y Parets del Vallès. Renfe reportó la pérdida de alrededor del 20% de los usuarios habituales de esta línea.

Incidencias generalizadas

Asimismo, la R1, la R2 así como la R4 han sumado gran número de incidencias. La infraestructura pendiente de actualización y al límite de su capacidad, así como la convivencia de las obras con la circulación de trenes, han tensado al máximo la red. Los trabajos en el Corredor Mediterráneo han afectado a la circulación habitual de trenes debido a la convivencia en diversos puntos entre las mercancías y los convoyes de pasajeros. En el último trimestre, han abundado los fallos en el sistema de señalización.

También han presentado problemas los trenes, muy antiguos y pendientes de su renovación. Está previsto que nuevos convoyes empiecen a incorporarse a partir de principios de año, a razón de dos o tres por mes. A todo ello se ha sumado el vandalismo y los problemas ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos, que han marcado la segunda parte del año.

Más información

Ante la continua reclamación de mejor información por parte de los usuarios, que esperan a menudo en los andenes el paso de su tren sin saber cuándo llegará, Renfe ha empezado a mostrar la circulación de los convoyes a tiempo real a través de la página https://tiempo-real.renfe.com.

Por ahora muestra únicamente la red de Rodalies de Barcelona, si bien está previsto que en los próximos meses pueda visualizarse el estado de la circulación de trenes en toda Catalunya.

Paso del tren al bus

Muchos usuarios del tren se han pasado a los autobuses, como han indicado en diversas ocasiones responsables de la Generalitat. Precisamente, desde el año pasado se ha llegado a un nivel de saturación de numerosas líneas de autobús -algunas de las cuales replican las líneas de tren y otras no- lo que ha llevado al Govern a reforzar los servicios interurbanos y las líneas exprés con un plan de choque.

La Generalitat ya ha anunciado que deberá aplicar nuevas medidas de urgencia ante una demanda de usuarios del transporte público que sigue estando insatisfecha. "Los corredores (de autobús) crecen a un ritmo del 25%. Los problemas empezaron en 2024 y en 2025 la situación es fatal", explicó recientemente la jefa del Servicio de Transporte Público por Carretera del Departament de Territori, Cristina Pou.