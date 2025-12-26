Rescatado un hombre que practicaba windsurf durante el temporal en Vilanova i la Geltrú

Un hombre que había salido a practicar windsurf en Vilanova i la Geltrú ha tenido que ser rescatado este viernes al no poder regresar a tierra a causa del fuerte temporal que afecta a Catalunya. Los Mossos d’Esquadra han localizado al deportista en el mar y lo han trasladado hasta el puerto de la localidad.

El cuerpo policial ha hecho un llamamiento a extremar la precaución en el mar, ya que el temporal ha convertido en muy peligrosas las actividades acuáticas. El episodio de mal tiempo, marcado por lluvias intensas, nieve en cotas altas y un fuerte oleaje, está complicando también los desplazamientos habituales del día de Sant Esteve.

Protecció Civil mantiene activado el plan Inuncat en fase de alerta ante esta “llevantada” y recomienda no acercarse al frente marítimo. La jefa del Servicio de Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Montse Font, ha declarado que el fuerte oleaje supone “un peligro importante” y ha reiterado que la recomendación es no acercarse a playas ni espigones, donde el impacto del mar puede comportar un alto riesgo. Asimismo, ha recordado que en Sant Esteve de 2008 un submarinista perdió la vida durante un temporal de características similares en Sant Andreu de Llavaneres