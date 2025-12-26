Este 26 de diciembre
Muere el activista barcelonés Santi Serra a los 77 años
Los Comuns, en cuyas listas para las pasadas municipales participó, han comunicado el fallecimiento
Barcelona mantiene en el limbo la 'cuna' del antiguo Sant Andreu
El activista Santi Serra, que fue presidente de la asociación de vecinos de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, ha fallecido a los 77 años. Lo han comunicado en sus redes sociales los Comuns, partido en cuyas listas se presentó Serra a las pasadas elecciones municipales del 2023.
Nacido en Manresa, Serra presidió la entidad vecinal de Sant Andreu durante más de 10 años y entre las reivindicaciones que lideró destaca la lucha por mejorar las condiciones de las personas que malvivían en los antiguos cuarteles militares de Sant Andreu.
Serra estudió Humanidades en la Universitat de Barcelona una vez jubilado. También era miembro de Òmnium Cultural y se mostró favorable a los cortes en la Meridiana como rechazo a la sentencia del juicio del 'procés'.
