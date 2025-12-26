Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NieveKit de emergenciasPanettoneTurismo GrinchDiscurso ReyMorancosRubíVideojuegosResumen 2025Lotería Navidad 2025
instagramlinkedin

Desde las 8:00

Interrumpida la circulación en la R11entre Girona y Caldes de Malavella por la caída de un árbol

Otra incidencia en los sistemas de regulación del tráfico ha afectado la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Un árbol caído en este caso sobre las vías en la R1, en pasado 1 de septiembre .

Un árbol caído en este caso sobre las vías en la R1, en pasado 1 de septiembre .

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La circulación ferroviaria de la línea R11 de Rodalies ha quedado interrumpida este jueves a causa de la caída de un árbol en la zona de vías, según ha informado Renfe. La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Maçanet-Massanes y Portbou.

A primera hora de la mañana, a las 8:09 horas, los trenes de la R11 circulaban por vía única entre las estaciones de Girona y Caldes de Malavella, lo que ya provocaba retrasos y limitaciones en el servicio. Sin embargo, la situación ha empeorado con el paso de las horas.

A las 9:00 horas, Renfe ha comunicado la interrupción total de la circulación en el tramo comprendido entre Girona y Caldes de Malavella, debido a que el árbol seguía obstaculizando las vías e impedía el paso seguro de los trenes.

Los equipos técnicos trabajan en la retirada del árbol y en la revisión de la infraestructura para poder restablecer el servicio. Mientras tanto, se recomienda a los viajeros consultar el estado del servicio antes de desplazarse en los canales oficiales de Rodalies.

Problemas en la alta velocidad

También a primera hora una incidencia ha afectado la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, produciéndose retrasos generalizados.

Una avería en los sistemas de regulación del tráfico en L'Espluga de Francolí ha alterado el funcionamiento de la línea. Adif ha informado a las 9:20 horas que los técnicos han logrado solucionar la avería, si bien aún pueden registrar retrasos hasta que termine de normalizarse la circulación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 99,02% de propietarios de viviendas de Barcelona tienen una media de 1,21 inmuebles
  2. Sabadell adjudica las obras para transformar el aparcamiento de arena del Eix Macià
  3. Renfe suprime por una incidencia los trenes entre Vilanova y Estació de França y entre Castelldefels y Granollers de la R2
  4. El aeropuerto de El Prat logra una caída histórica de la delincuencia: descenso del 80% de hurtos y 59 órdenes de alejamiento contra carteristas
  5. Los desalojados del B9 de Badalona salen de Can Bofí Vell: entidades sociales y Govern pactan realojarlos junto con los que duermen bajo la C-31
  6. El metro de Barcelona abre inscripciones para un viaje virtual por sus 100 años de historia
  7. Fiscalía exige que Albiol aclare qué protección ofreció a los desalojados del B9 de Badalona
  8. El abono único de transporte de 60 euros entrará en vigor el 19 de enero

Casi 1.600 niños han recibido ayudas para participar en actividades de verano en Barcelona este 2025

Casi 1.600 niños han recibido ayudas para participar en actividades de verano en Barcelona este 2025

Interrumpida la circulación en la R11entre Girona y Caldes de Malavella por la caída de un árbol

Interrumpida la circulación en la R11entre Girona y Caldes de Malavella por la caída de un árbol

Barcelona reformará la calle Amílcar en Vilapicina para convertirla en peatonal

Barcelona reformará la calle Amílcar en Vilapicina para convertirla en peatonal

La lluvia diluye el botellón de Mandri

Más de 1.000 jóvenes se reúnen en el botellón navideño de Mandri pese a la lluvia

Más de 1.000 jóvenes se reúnen en el botellón navideño de Mandri pese a la lluvia

Barcelona activa el plan municipal de emergencias por mala mar y blinda el litoral

Barcelona activa el plan municipal de emergencias por mala mar y blinda el litoral

Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia

Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?