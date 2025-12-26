Interrumpida la circulación en la R11entre Girona y Caldes de Malavella por la caída de un árbol

La circulación ferroviaria de la línea R11 de Rodalies ha quedado interrumpida este jueves a causa de la caída de un árbol en la zona de vías, según ha informado Renfe. La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Maçanet-Massanes y Portbou.

A primera hora de la mañana, a las 8:09 horas, los trenes de la R11 circulaban por vía única entre las estaciones de Girona y Caldes de Malavella, lo que ya provocaba retrasos y limitaciones en el servicio. Sin embargo, la situación ha empeorado con el paso de las horas.

A las 9:00 horas, Renfe ha comunicado la interrupción total de la circulación en el tramo comprendido entre Girona y Caldes de Malavella, debido a que el árbol seguía obstaculizando las vías e impedía el paso seguro de los trenes.

Los equipos técnicos trabajan en la retirada del árbol y en la revisión de la infraestructura para poder restablecer el servicio. Mientras tanto, se recomienda a los viajeros consultar el estado del servicio antes de desplazarse en los canales oficiales de Rodalies.

Problemas en la alta velocidad

También a primera hora una incidencia ha afectado la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, produciéndose retrasos generalizados.

Una avería en los sistemas de regulación del tráfico en L'Espluga de Francolí ha alterado el funcionamiento de la línea. Adif ha informado a las 9:20 horas que los técnicos han logrado solucionar la avería, si bien aún pueden registrar retrasos hasta que termine de normalizarse la circulación.