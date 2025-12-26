Casi 1.600 niños han recibido ayudas para participar en actividades de verano en Barcelona este 2025

Un total de 1.591 niños y niñas de entre 1 y 17 años han participado en la campaña de Vacaciones de Verano inclusivas 2025 en Barcelona, una cifra que supone un incremento del 24,4% respecto a 2024, cuando se dio apoyo a 1.279 menores. La iniciativa cuenta con una dotación presupuestaria de 1.695.732 euros en subvenciones municipales, ha informado el consistorio en nota de prensa.

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), ha destinado cerca de 1,7 millones de euros a las entidades participantes con el objetivo de promover la inclusión de niños y niñas con discapacidad y con necesidades de apoyo intensivo en las actividades de ocio estival.

La concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva, ha destacado que los datos de la campaña “reflejan la apuesta inequívoca de la ciudad por la accesibilidad y la inclusión”. Según Villanueva, gracias a la línea de ayudas a entidades del ayuntamiento se ha logrado que un 24% más de niños y niñas con necesidades de apoyo especial puedan disfrutar de los casales de verano. “Queremos que en Barcelona todos los miembros de la sociedad, empezando por la infancia y la adolescencia, puedan acceder al ocio y a la oferta lúdica en igualdad de condiciones”, ha subrayado.

La campaña de Vacaciones de Verano Inclusivas es una línea de ayudas del Ayuntamiento de Barcelona dirigida a las entidades habilitadas que organizan actividades dentro de la campaña. Todas las propuestas deben ser inclusivas y contar con los recursos necesarios para garantizar la participación de niños y niñas con discapacidad y con necesidades de apoyo intensivo. En los casos en que una actividad incluya a menores con este tipo de necesidades, la entidad organizadora puede solicitar una subvención al IMPD.

Gracias a esta convocatoria, se ha dado respuesta al 97,7% de las solicitudes de subvención presentadas, lo que se ha traducido en un total de 4.725 turnos de actividades organizadas por 99 entidades habilitadas en toda la ciudad. El objetivo es asegurar que los niños y niñas con discapacidad puedan participar en las actividades de verano de forma inclusiva y en igualdad de condiciones con el resto de menores.

Además, a lo largo de 2025 el IMPD ha impulsado diversas acciones formativas dirigidas al personal de las entidades para reforzar las herramientas de atención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. La entidad Jocviu ha ofrecido dos sesiones presenciales dirigidas a coordinadores y responsables de actividades, centradas en mejorar la inclusión desde la planificación y la organización. Paralelamente, profesionales del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han impartido tres píldoras formativas en línea dirigidas a monitores de apoyo, enfocadas en el acompañamiento de niños y jóvenes con autismo.