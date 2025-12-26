Barcelona aprueba la reforma de la calle Amílcar en Vilapicina para hacerla peatonal

Obras
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente la reforma de cerca de 3.000 metros cuadrados del calle Amílcar, en el barrio de Vilapicina y la Torre Llobeta, en el distrito de Nou Barris. La actuación se centra en el espacio situado en el cruce del calle Amílcar con el calle Vilapicina y el paseo de Fabra i Puig y cuenta con un presupuesto de 1,98 millones de euros.
Según el consistorio, las obras tendrán una duración aproximada de nueve meses una vez se liciten y después de que el proyecto supere el trámite de información pública y la aprobación sea definitiva.
El concejal del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, ha señalado que esta intervención “forma parte de una estrategia más amplia de mejora urbana” en el barrio y que responde a “necesidades históricas del vecindario que el actual gobierno municipal está desbloqueando”. En este sentido, ha recordado otras actuaciones previstas en la zona, como la construcción de vivienda pública en los jardines de Can Xiringoi, una nueva escuela infantil municipal y un casal infantil, así como el derribo de la masía de la calle Petrarca, que permitirá liberar suelo para futuros equipamientos necesarios para el barrio.
El objetivo principal de la reforma, según ha informado el consistorio, es mejorar y adaptar la accesibilidad para peatones, ajustando la vía a la normativa vigente y transformando la calzada segregada en una plataforma única. El proyecto también incluye mejoras medioambientales y de confort en el espacio público, con la plantación de nuevo arbolado para reducir el efecto isla de calor, así como la mejora de la calidad de los pavimentos y la incorporación de nuevo mobiliario urbano.
Entre las actuaciones previstas también se encuentra la mejora de la red de alcantarillado y el soterramiento de las redes aéreas que actualmente cruzan el calle. Además, la pequeña plaza situada en el cruce de la calle Amílcar con Vilapicina contará con una nueva distribución del espacio, lo que permitirá mejorar la movilidad en este punto del barrio.
