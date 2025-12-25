Hallan muerto a un joven tras caer al agua en el puerto de Barcelona

Un joven ha sido hallado muerto este jueves, día de Navidad, en aguas del puerto de Barcelona, en la zona del Port Vell, según ha adelantado betevé. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de un ahogamiento accidental.

Los Mossos d’Esquadra han confirmado que varios testigos relataron que la víctima cayó accidentalmente al agua y terminó ahogándose. A estas horas, la identidad del joven no ha sido confirmada.

La policía mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, aunque no se aprecian indicios de criminalidad, según las mismas fuentes.

El hallazgo se ha producido a primera hora del 25 de diciembre en aguas del Port Vell, y la investigación continúa abierta a la espera de confirmar la identidad del joven.