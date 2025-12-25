Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025NieveKit de emergenciasFeijóoGripe aviarReySijenaPeste porcinaQuique López VilaltaEspanyol
instagramlinkedin

Sucesos

Hallan muerto a un joven tras caer al agua en el puerto de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra apuntan a una caída fortuita al agua

El puerto de Barcelona en una imagen de archivo

El puerto de Barcelona en una imagen de archivo / ramon vilalta / Europa Press

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un joven ha sido hallado muerto este jueves, día de Navidad, en aguas del puerto de Barcelona, en la zona del Port Vell, según ha adelantado betevé. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de un ahogamiento accidental.

Los Mossos d’Esquadra han confirmado que varios testigos relataron que la víctima cayó accidentalmente al agua y terminó ahogándose. A estas horas, la identidad del joven no ha sido confirmada.

La policía mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, aunque no se aprecian indicios de criminalidad, según las mismas fuentes.

El hallazgo se ha producido a primera hora del 25 de diciembre en aguas del Port Vell, y la investigación continúa abierta a la espera de confirmar la identidad del joven.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 99,02% de propietarios de viviendas de Barcelona tienen una media de 1,21 inmuebles
  2. Sabadell adjudica las obras para transformar el aparcamiento de arena del Eix Macià
  3. Renfe suprime por una incidencia los trenes entre Vilanova y Estació de França y entre Castelldefels y Granollers de la R2
  4. El aeropuerto de El Prat logra una caída histórica de la delincuencia: descenso del 80% de hurtos y 59 órdenes de alejamiento contra carteristas
  5. Los desalojados del B9 de Badalona salen de Can Bofí Vell: entidades sociales y Govern pactan realojarlos junto con los que duermen bajo la C-31
  6. El metro de Barcelona abre inscripciones para un viaje virtual por sus 100 años de historia
  7. La primera 'superilla' del Eixample renacerá en 2027 con aceras diferenciadas de la calzada y siete tipos de árboles distintos
  8. Una riera arrastra en Vilassar un vehículo con un hombre dentro, que ha salido ileso

Hallan muerto a un joven tras caer al agua en el puerto de Barcelona

Hallan muerto a un joven tras caer al agua en el puerto de Barcelona

Unos 50 desalojados pasan la Nochebuena bajo un puente en Badalona tras el desalojo del antiguo instituto B9

Unos 50 desalojados pasan la Nochebuena bajo un puente en Badalona tras el desalojo del antiguo instituto B9

Evacuadas 53 personas por el incendio de la sauna en un hotel de L'Hospitalet

Evacuadas 53 personas por el incendio de la sauna en un hotel de L'Hospitalet

Dispositivo especial de Navidad: seguridad, convivencia, movilidad y limpieza

Dispositivo especial de Navidad: seguridad, convivencia, movilidad y limpieza

La última tienda de belenes de Barcelona: tres generaciones tras el mostrador de Pessebres Puig

La última tienda de belenes de Barcelona: tres generaciones tras el mostrador de Pessebres Puig

Junts acusa a Collboni de instrumentalizar la teleasistencia para "propaganda personal"

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Navidad en Barcelona y el resto de Catalunya?

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Navidad en Barcelona y el resto de Catalunya?

Collboni ficha a una exteniente de alcalde del gobierno de Colau para el Distrito 11 de Palestina

Collboni ficha a una exteniente de alcalde del gobierno de Colau para el Distrito 11 de Palestina