Prueba piloto en el Centre Cívic Can Deu para ampliar la oferta de ocio nocturno en Barcelona

El Centre Cívic Can Deu, situado en el distrito de Les Corts, pondrá en marcha una prueba piloto para incorporar programación cultural nocturna de proximidad y ampliar la oferta de ocio nocturno en Barcelona. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, prevé extender el horario de apertura del equipamiento hasta las 23 horas los jueves y hasta las 24 horas los viernes y sábados.

La iniciativa se desarrollará entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, una vez adjudicado el servicio, cuya licitación se resolverá durante el primer trimestre de 2026. Durante este periodo, el centro acogerá talleres, charlas, conferencias, espectáculos, presentaciones de libros, conciertos, monólogos y otras actividades culturales, así como propuestas de dinamización social, juegos y actividades centradas en el bienestar.

La prueba piloto se enmarca en el proyecto de 'Iniciativas para la gestión integral de la noche 2025-2027' con la que el Ayuntamiento de Barcelona busca avanzar hacia un modelo de gestión nocturna más eficiente, transversal y participativo. Entre los objetivos del plan figuran la promoción de una noche segura, inclusiva y compatible con el descanso vecinal, así como la creación de nuevas alternativas de ocio nocturno saludable y accesible.

La comisionada de la Noche del Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Zapata, ha señalado que el proyecto responde a la demanda de ampliar los usos de los equipamientos municipales.

“Permitirá ofrecer horarios más amplios y una oferta de ocio diversa, especialmente dirigida a jóvenes, pero también a otros perfiles de población”, ha afirmado. Zapata ha destacado también el papel de estos espacios como refugios climáticos, sociales y culturales en un contexto de episodios de calor cada vez más frecuentes.

Desde el consistorio y el distrito de Les Corts se subraya que la ampliación de la oferta nocturna en equipamientos culturales de proximidad tiene como objetivo diversificar el perfil de personas usuarias de la noche y reducir la concentración del ocio nocturno en espacios de carácter comercial. Asimismo, se pretende reforzar el tejido cultural local facilitando espacios para artistas, creadores y pequeños proyectos culturales.

Con la nueva licitación, el horario del Centre Cívic Can Deu será de lunes a miércoles, de 9 a 22 horas; jueves, de 9 a 23 horas; viernes y sábados, de 9 a 24 horas; y domingos y festivos de interés para el territorio, de 9 a 14 horas. El bar cafetería abrirá en el mismo horario que el equipamiento y los domingos hasta las 15 horas. El centro permanecerá abierto siempre que haya actividades programadas, y los periodos de cierre del bar coincidirán con los de la instalación.