Movilidad
Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
La frecuencia de paso se reduce a dos tres por hora y sentido y se anulan los trenes entre Mataró y L'Hospitalet
Una incidencia entre las estaciones de Arc de Triomf y Sants de Barcelona anunciada a las seis y media de la tarde de este jueves, día de Navidad, ha obligado a Renfe a desviar los trenes de las líneas de Cercanías R1 y R4 por paseo de Gràcia.
La compañía ferroviaria también indicó que la frecuencia de paso se redujo a dos trenes por hora y sentido. Adif ha añadido, por su parte, que se ha detenido convoyes en estaciones y apeaderos y que los trenes entre Mataró y L'Hospitalet se han suprimido.
