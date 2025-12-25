Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia

Una incidencia entre las estaciones de Arc de Triomf y Sants de Barcelona anunciada a las seis y media de la tarde de este jueves, día de Navidad, ha obligado a Renfe a desviar los trenes de las líneas de Cercanías R1 y R4 por paseo de Gràcia.

La compañía ferroviaria también indicó que la frecuencia de paso se redujo a dos trenes por hora y sentido. Adif ha añadido, por su parte, que se ha detenido convoyes en estaciones y apeaderos y que los trenes entre Mataró y L'Hospitalet se han suprimido.