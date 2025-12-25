Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NieveKit de emergenciasPanettoneTurismo GrinchDiscurso ReyMorancosRubíVideojuegosResumen 2025Lotería Navidad 2025
instagramlinkedin

Movilidad

Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia

La frecuencia de paso se reduce a dos tres por hora y sentido y se anulan los trenes entre Mataró y L'Hospitalet

renfe

renfe / Albert Bertran

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una incidencia entre las estaciones de Arc de Triomf y Sants de Barcelona anunciada a las seis y media de la tarde de este jueves, día de Navidad, ha obligado a Renfe a desviar los trenes de las líneas de Cercanías R1 y R4 por paseo de Gràcia.

La compañía ferroviaria también indicó que la frecuencia de paso se redujo a dos trenes por hora y sentido. Adif ha añadido, por su parte, que se ha detenido convoyes en estaciones y apeaderos y que los trenes entre Mataró y L'Hospitalet se han suprimido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 99,02% de propietarios de viviendas de Barcelona tienen una media de 1,21 inmuebles
  2. Sabadell adjudica las obras para transformar el aparcamiento de arena del Eix Macià
  3. Renfe suprime por una incidencia los trenes entre Vilanova y Estació de França y entre Castelldefels y Granollers de la R2
  4. El aeropuerto de El Prat logra una caída histórica de la delincuencia: descenso del 80% de hurtos y 59 órdenes de alejamiento contra carteristas
  5. Los desalojados del B9 de Badalona salen de Can Bofí Vell: entidades sociales y Govern pactan realojarlos junto con los que duermen bajo la C-31
  6. El metro de Barcelona abre inscripciones para un viaje virtual por sus 100 años de historia
  7. La primera 'superilla' del Eixample renacerá en 2027 con aceras diferenciadas de la calzada y siete tipos de árboles distintos
  8. Una riera arrastra en Vilassar un vehículo con un hombre dentro, que ha salido ileso

El botellón de la calle Mandri arranca tras la comida de Navidad con asistentes pese a la previsión de lluvia

El botellón de la calle Mandri arranca tras la comida de Navidad con asistentes pese a la previsión de lluvia

Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia

Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?

Conciertos de películas y videojuegos: la oferta musical de 2026 en Barcelona para los Reyes

Conciertos de películas y videojuegos: la oferta musical de 2026 en Barcelona para los Reyes

Adjudicado por 4,1 millones de euros el contrato para la peatonalización de la calle Francesc Layret de Badalona

Adjudicado por 4,1 millones de euros el contrato para la peatonalización de la calle Francesc Layret de Badalona

Corpinnat sumará dos bodegas en enero y evalúa una decena de nuevas incorporaciones hasta el 2028

Corpinnat sumará dos bodegas en enero y evalúa una decena de nuevas incorporaciones hasta el 2028

El arzobispo de Tarragona dice que la Iglesia "debe aceptar que estamos en democracia" y no puede hacer "política partidista"

El arzobispo de Tarragona dice que la Iglesia "debe aceptar que estamos en democracia" y no puede hacer "política partidista"

Prueba piloto en el Centre Cívic Can Deu para ampliar la oferta de ocio nocturno en Barcelona

Prueba piloto en el Centre Cívic Can Deu para ampliar la oferta de ocio nocturno en Barcelona