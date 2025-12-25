Evento consolidado
El botellón de la calle Mandri arranca tras la comida de Navidad con asistentes pese a la previsión de lluvia
El Ayuntamiento había anunciado cierres entre las 18.00 y la 1.00, pero a esta hora el tráfico sigue circulando y las terrazas permanecen ocupadas
El botellón navideño de la calle Mandri ha vuelto este 25 de diciembre a Sarrià-Sant Gervasi con un arranque contenido, condicionado por la lluvia y lejos, por ahora, de las imágenes de otras ediciones. La cita, sin convocatoria oficial, se repite desde hace cinco años tras la comida de Navidad y suele ir ganando volumen a medida que avanza la tarde.
En paralelo, el dispositivo municipal anunciado para ordenar la zona sigue sin aparecer sobre el terreno. El Ayuntamiento había previsto cortar el tráfico en el entorno de Mandri entre las 18.00 h y la 1.00 h, pero a esta hora —casi las 20.00— no hay vallas ni desvíos visibles y los coches continúan circulando. En las aceras, en cambio, ya se forman los primeros corrillos, mientras algunas terrazas de los bares permanecen ocupadas y la calle mantiene, de momento, una apariencia de relativa normalidad.
“Yo no fallo nunca”, explica Irene López, una joven del barrio de 25 años, a este diario. “Incluso hoy, con previsión de lluvia, con mis amigas tenemos claro que iremos”. En su caso, el encuentro es “la fiesta del año”, una forma de alargar la Navidad fuera del ámbito familiar.
Cierre de supermercados 24 horas
El consistorio ha desplegado igualmente un amplio dispositivo policial y de servicios ante la previsión de que la concentración crezca durante la tarde y la noche. El año pasado llegaron a reunirse alrededor de 2.000 personas y prevén este año una alfuencia "muy similar".
Entre ellas, el cierre de los supermercados 24 horas del perímetro comprendido entre el paseo de la Bonanova y la ronda General Mitre, y entre Muntaner y Ganduxer, desde las 18.00 del día 25 hasta las 7.00 del día 26, para dificultar la compra de alcohol destinada al botellón. En cambio, se permite el consumo en los bares de Mandri, con horarios y aforos pactados previamente con el distrito.
El operativo municipal incluye refuerzo de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, instalación de baños públicos y papeleras, y un servicio especial de limpieza durante la madrugada para retirar residuos y recuperar la normalidad en la zona de cara a Sant Esteve.
Estamos trabajando para ampliar la información
