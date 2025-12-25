Los colapsos en la recogida neumática de basura de Sant Martí reaparecen por Navidad en Barcelona

Como un Guadiana que reaparece a capricho, los problemas en el servicio de recogida neumática de basura se han reproducido de nuevo en el distrito de Sant Martí con la llegada de la Navidad. Del mismo modo que viene repitiéndose con frecuencia en esa zona de Barcelona desde abril de 2024, numerosos buzones conectados a la red subterránea de retirada de residuos han vuelto a saturarse en los últimos días, al quedar taponados por la acumulación de desechos que no han logrado absorber. Los sumideros han rebosado desperdicios en calles de los barrios de Poblenou y Provençals del Poblenou, hasta apilarse bolsas y trastos en la acera a ciertas horas al estar las bocas de los tragaderos repletas.

A media mañana de este miércoles, era fácil encontrar un buen número de buzones que estaban a reventar de basura en las calles Bilbao, Ramon Turró o Llull, con bolsas a punto de desprenderse por la abertura. Al menos tres bocas estaban precintadas. Apenas había desperdicios desperdigados en el pavimento, como sí se han visto depositados junto a algunos sumideros en tramos de la Gran Via.

“Una brigada municipal de limpieza va pasando con una furgoneta y va retirando bolsas”, explica Joan Maria Soler, vocal de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou. “El distrito es plenamente consciente y sacan las que están en el suelo, pero los buzones están saturados: he visto quitar las bolsas y, un minuto más tarde, que un vecino deje las suyas en la acera porque no caben en el buzón”, atestigua.

Efectos secundarios

El ayuntamiento atribuye las últimas incidencias a unos efectos secundarios del plan de reparaciones iniciado el verano pasado, ante el aumento de las averías en la recogida neumática de Sant Martí y el cúmulo de escombros en ciertas zonas. El consistorio reconoció que la suciedad que las deficiencias del sistema ha generado resultaba “insostenible”.

Basura acumulada este miércoles junto a unos buzones de recogida neumática saturados en la Gran Via, en Barcelona. / CEDIDA

El ayuntamiento responde que los fallos son “paradas puntuales” del método de aspiración con que la basura se desplaza a través de los conductos. “Se ha podido reprender una vez hechas las tareas”, defiende. Justifica las interrupciones para “poder dejar listo el tramo final” del plan de mejora para corregir desperfectos. Su principal cometido es tapar orificios en las tuberías que menoscaban al sistema. Según el consistorio, en el Poblenou “se ha llegado al 92% de los trabajos previstos” para reforzar el método de recogida.

El gobierno municipal menciona también las recientes lluvias virulentas como otra posible causa de que las insuficiencias hayan resurgido. “Han dificultado los trabajos previstos”, afirma.

Hasta ahora, no se habían asociado las precipitaciones con los atascos y los desbordamientos de basura en Sant Martí, asiduos a raíz del cambio de empresa encargada del mantenimiento de la red de depósitos soterrados. Hace unos meses, el ayuntamiento achacó los colapsos reiterados a cinco razones: disfunciones en los horarios de recogida, tuberías agujereadas que restan fuerza de succión, desajustes en el ritmo de retirada de residuos, una limpieza deficiente de las cañerías y el lanzamiento de impropios, es decir, cachivaches que se tiran por los tragaderos de la neumática sin que esté permitido y los obstruyen.

Aguas subterráneas

“El aumento de las aguas freáticas hace que el agua entre en las cañerías que, dado su mal estado, no son estancas”, ha advertido la Asociación de Vecinos y Vecinas del Poblenou. La entidad urge soluciones para un servicio que alerta que “hace demasiado tiempo que provoca demasiadas molestias”.

Buzones colapsados de basura y uno precintado este miércoles en el Poblenou, en Barcelona. / JR

La Asociación de Amics de la Gran Via también informa de atascos en los buzones y cacharros esparcidos en la acera durante la última semana. Señala que el distrito le informó de que se había formado un tapón de suciedad que estaba costando deshacer. La entidad asegura que el engorro ha continuado.

“Siempre hay incidencias pero no tan generalizadas como esta vez, ahora pasa en muchos sitios del Poblenou y crea mucho malestar”, observa Soler. Añade que "hay poca gente consciente de que, si el buzón está saturado, no debe dejar la basura en el suelo e ir a buscar un contenedor”.

El ayuntamiento se comprometió a encargar una auditoría de la red neumática de Sant Martí. Soler reclama que se elabore. “Hay dos soluciones, o cambiar las cañerías o cambiar el sistema, la auditoría es importante para tomar una decisión”, sostiene. “Las reparaciones no llegan a solventar el problema -evalúa-. Seguro que cambiar las tuberías sería caro, pero ahora hay un gasto continuado y, si no se ven resultados, es que se está tirando el dinero”.