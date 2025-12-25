Barcelona activa el plan municipal de emergencias por mala mar y blinda el litoral

Barcelona ha activado el Plan Básico de Emergencias Municipal por mal estado de la mar en fase de alerta ante el empeoramiento del oleaje y la previsión de olas que pueden superar los 2,5 metros. El Ayuntamiento advierte de que el litoral puede sufrir con intensidad los efectos del mar, con riesgo para las personas y posibles daños en el mobiliario de la costa.

La medida viene acompañada de restricciones claras. El consistorio recomienda evitar el acceso a las playas y recuerda que está prohibido entrar en el agua mientras ondee la bandera roja, izada en todas las playas de la ciudad. También se prohíbe acceder a los espigones, puntos especialmente peligrosos cuando el mar rompe con fuerza.

Para reforzar el cumplimiento de las medidas, la Guàrdia Urbana se ha desplegado en el frente marítimo y cierra el paso a los espigones y a las zonas donde rompen las olas, con el objetivo de prevenir accidentes y disuadir conductas de riesgo en un episodio de mala mar que puede complicar la seguridad en el litoral barcelonés.