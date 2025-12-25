Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

Barcelona activa el plan municipal de emergencias por mala mar y blinda el litoral

Bandera roja en todas las playas, prohibido acceder a los espigones y refuerzo de la Guàrdia Urbana para cerrar el paso a las zonas donde rompen las olas

Barcelona activa el plan de actuación ante la alerta máxima por la ola de calor en Catalunya

Barcelona 31/03/24 Barcelona. Chequeo de las playas despues del temporal, lluvia. Playa de Badalona gravementer afectada por el temporal Nelson. Playa cerca del: &quot;pont del petroli&quot; y la antigua fábrica de Anís del mono. Se observa como el temporal se ha tragado la playa afectando a estructuras del paseo. marítimo. AUTOR: MANU MITRU

Barcelona 31/03/24 Barcelona. Chequeo de las playas despues del temporal, lluvia. Playa de Badalona gravementer afectada por el temporal Nelson. Playa cerca del: "pont del petroli" y la antigua fábrica de Anís del mono. Se observa como el temporal se ha tragado la playa afectando a estructuras del paseo. marítimo. AUTOR: MANU MITRU / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Barcelona ha activado el Plan Básico de Emergencias Municipal por mal estado de la mar en fase de alerta ante el empeoramiento del oleaje y la previsión de olas que pueden superar los 2,5 metros. El Ayuntamiento advierte de que el litoral puede sufrir con intensidad los efectos del mar, con riesgo para las personas y posibles daños en el mobiliario de la costa.

La medida viene acompañada de restricciones claras. El consistorio recomienda evitar el acceso a las playas y recuerda que está prohibido entrar en el agua mientras ondee la bandera roja, izada en todas las playas de la ciudad. También se prohíbe acceder a los espigones, puntos especialmente peligrosos cuando el mar rompe con fuerza.

Para reforzar el cumplimiento de las medidas, la Guàrdia Urbana se ha desplegado en el frente marítimo y cierra el paso a los espigones y a las zonas donde rompen las olas, con el objetivo de prevenir accidentes y disuadir conductas de riesgo en un episodio de mala mar que puede complicar la seguridad en el litoral barcelonés.

