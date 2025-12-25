El arzobispo de Tarragona dice que la Iglesia "debe aceptar que estamos en democracia" y no puede hacer "política partidista"

El arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, afirma que la Iglesia "debe aceptar y ver que estamos en un país democrático" y que "no debe interferir con ellos". En una entrevista en el ACN, Planellas defiende que los obispos catalanes formen parte de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que él se siente "próximo". En el último año matizó varias declaraciones del presidente de la CEE, Luis Argüello, advirtiéndole de que no pueden hacer "política partidista". En otro orden, el arzobispo avisa de que los "recortes" de Europa y Estados Unidos en las ONG del Tercer Mundo comportarán un aumento de la inmigración y advierte que, si se "polariza" este debate, "puede acabar en el desastre".

Este año el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha recriminado en varias ocasiones al arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, por declaraciones que han contrariado a los obispos catalanes.

Planellas dice tener una buena relación personal, con el presidente de la CEE, que "la aprecia mucho". Ahora bien, el arzobispo de Tarragona le recuerda que la Iglesia no puede hacer "política partidista". "Hay que ser muy cuidadosos al determinar la democracia hacia un lado o hacia el otro", explica. "La Iglesia debe aceptar y debe ver que estamos en un país democrático y que no debe interferir en toda esta situación [política]. Debe ser muy respetuosa con el ordenamiento jurídico, civil y con todo lo que comporta", insiste en el ACN.

El presidente de los obispos catalanes defiende que éstos deben formar parte de la Conferencia Episcopal Española, pese a estas divergencias. "Yo me siento muy cercano", subraya Planellas. "Hay muchas ventajas en muchos aspectos, la Conferencia Episcopal Española es un potencial único para poder incidir en muchas cosas", indica. "Hay formas de ver y talante diversos, pero con las grandes cuestiones que afectan al concepto de persona humana y de hacer presente el Evangelio, estamos absolutamente de acuerdo", subraya. Una de ellas es la inmigración, asegura.

Evitar "polarizar" el debate de la inmigración

El arzobispo lamentó el desalojo de 400 personas inmigrantes del instituto B9 de Badalona. También que un grupo de una cincuentena de vecinos bloquearan el domingo la entrada a una parroquia donde debían pernoctar a los desalojados. "¿Nos hemos vuelto locos?", exclama mientras invita a la ciudadanía a preguntarse "por qué emigra a tanta gente". "Es por una situación muy precaria que tienen en sus países", exclama.

Planellas cree que es necesario "regular positivamente" la inmigración, pero avisa de que si se "polariza" este debate "puede acabar en el desastre". El religioso es partidario de abordarlo desde los países de origen, pero insiste de las consecuencias de los "recortes" de Europa y Estados Unidos en las ONG que trabajan en el Tercer Mundo. Cree que conllevará un "aumento" de la migración.

Preguntado por los postulados de la extrema derecha en torno a la inmigración, el presidente de los obispos catalanes dice que "cuesta mucho aceptar que la realidad es muy plural". Y pide "diálogo" y "mucho encuentro" para evitar la "polarización". Considera que los partidos de ultraderecha quieren un "círculo cerrado". "Estamos volviendo a un punto de decenios pasados, a una mentalidad muy medieval", lamenta. Planellas afirma que "necesitamos" a las personas inmigrantes porque hay "baja natalidad" y los "trabajos más precarios" los llevan a cabo estas personas.

La vivienda, "un problema de país"

El arzobispo de Tarragona afirmó que el acceso a la vivienda es "un problema de país" que el Gobierno y las "instituciones" deben abordar "en serio". Explica que la Iglesia catalana está "teniendo conversaciones" con la administración pública para hacer frente a esta cuestión. Planellas comenta que las diócesis tienen viviendas y solares que podrían "plantearse" como vivienda social. Pero advierte que "si quiere solucionarse, se requiere una década con un gran acuerdo de país".