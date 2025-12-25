Adjudicado por 4,1 millones de euros el contrato para la peatonalización de la calle Francesc Layret de Badalona

El Ayuntamiento de Badalona ha adjudicado las obras para la peatonalización de la calle Francesc Layret por un importe de 4.157.048,23 euros, IVA incluido. La empresa encargada de llevar a cabo las obras será Iseova S.L., cuya oferta se ha impuesto a las otras 12 presentadas.

Principalmente, las obras consistirán en convertir en permanente la peatonalización de la mencioanda calle, que ya se corta al tráfico los fines de semana y festivos desde mayo de 2020. La reforma completa afectará a los 550 metros de longitud que tiene la vía, entre las avenidas de Martí Pujol y del President Companys. La calle cruza la plaza de la Vila, donde se levanta el emblemático edificio consistorial, que también será reurbanizada. Como se lee en la documentación de la licitación, las obras se sustanciarán en "la reurbanización como vial de prioridad peatonal y accesibilidad sin barreras arquitectónicas, en plataforma única" de la vía.

"Se trata de convertir la calle en un espacio más cívico, seguro y sostenible, priorizando los peatones por encima del tráfico rodado; reduciendo la presencia de los vehículos, fomentando la movilidad activa (como andar e ir en bicicleta) y creando un entorno urbano más amable, saludable y de calidad para los residentes y los visitantes de la ciudad", explicita la literatura de la licitación. Asimismo, "se pretende revitalizar la vida social y comercial de la calle, mejorando la convivencia y la calidad del aire, en continuidad con los sectores ya pacificados del centro".

La primera fase de las obras implicará que el tráfico se empiece a derivar a la Vía Augusta, calle inmediatamente paralela a la de calle Francesc Layret. El Ayuntamiento anunció que, para comprobar que efectivamente el tránsito de autobuses por la Via Augusta es viable, llevó a cabo varias pruebas a principios de año. Aquellos ensayos llevaron al consistorio a decidir ampliar unos 60 centímetros la calzada en el tramo comprendido entre las calles Sant Anastasi y Jaume Borràs.

La reurbanización del vial también contempla la renovación el alumbrado, que será de estilo más moderno en la calle y de estilo novecentista en la plaza de la Vila, así como el plantado de nuevos árboles. Las primeras previsiones que comunicó el ejecutivo local pasaban por culminar el grueso de la transformación hacia finales del 2026. Sin embargo, el calendario previsto en la licitación menciona que las obras se alargarán durante 14 meses, lo que sitúa un hipotético final de las obras poco antes de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027.

"Las obras causarán un gran impacto en la movilidad de la ciudad, no nos engañemos, molestaremos mucho, a los vecinos y a los comerciantes, y se enfadarán, pero yo encantado porque las obras son necesarias", advirtió Albiol a los vecinos en la presentación del planteamiento de transformación urbanística.