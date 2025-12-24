Rosalía vuelve a comer en Barcelona y sus últimas visitas no han pasado desapercibidas

Rosalía no solo conquista escenarios de todo el mundo: también sabe muy bien dónde sentarse a comer en Barcelona. La artista catalana ha demostrado en más de una ocasión que es una auténtica 'gourmet' y nunca ha escondido su amor por la gastronomía. Entre sus restaurantes favoritos de la capital catalana figuran nombres tan reconocidos como Malparit, Estimar, Xemei o el japonés Koy Shunka. Ahora, su radar culinario vuelve a señalar dos locales barceloneses muy distintos entre sí. Y es que la cantante ha visitado recientemente la Bodega La Palma, un histórico del barrio Gòtic, y el joven Bar Bocata.

Bodega la Palma, un icono del Gòtic

El primer local elegido por Rosalía, la Bodega La Palma, es uno de los pocos locales considerados emblemáticos por el Ayuntamiento de Barcelona. Abrió en 1935 como tienda de ultramarinos y pasó a ser bodega en 1940. Con los años, se convirtió en punto de encuentro de artistas como Francesc García Estragués o Joan Hernández Pijuan, cuyas pinturas aún se conservan en algunas puertas del local.

Durante décadas fue conocida como la bodega de la señora María, su propietaria original. Más tarde, su hija Carme Castells, nacida literalmente en el local el 2 de marzo de 1947, tomó el relevo y empezó a servir cafés y tortillas a partir de los años 80. “Yo nací allí, abajo estaban las mesas y arriba la vivienda”, explicaba Carme en una entrevista con este diario.

Desde 2005, La Palma funciona como gastrobodega, regentada por Judit Giménez y Albert Rial, que han sabido modernizar la propuesta sin tocar el alma del lugar: botas de vino, barra de madera y mármol, bancos de madera adosados a las paredes y mesas de hierro forjado. En la carta conviven clásicos de vermut —gildas, bravas o botifarró de arroz con compota de manzana— con platos algo más elaborados como la caballa escabechada con verduritas o la remolacha al horno gratinada con queso de cabra, trufa y piñones.

Bar Bocata, pisando fuerte en Gràcia

El otro local que ha recibido la visita de la artista es el Bar Bocata, situado en la Travessera de Gràcia. Abierto en enero de 2024, este establecimiento ha tenido una gran acogida.

Detrás del proyecto están Quim y Oriol, dos amigos de la infancia originarios de Banyoles, que han apostado por una cocina casera, directa y sin artificios. Su éxito se basa en platos tan reconocibles como tortillas, macarrones, migas o botifarras, servidos en un ambiente animado y popular. El colaborador gastronómico de EL PERIÓDICO, Óscar Gómez, definió su propuesta como “una cocina golosa y bien ejecutada, con la tradición en la cabeza y una sonrisa al cocinar”.

El mes pasado, Bar Bocata ganó popularidad al organizar una rúa popular hacia el Camp Nou, con comida y bebida gratis para los asistentes inscritos, para celebrar el regreso del FC Barcelona al estadio.