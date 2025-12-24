El presupuesto 2026 de L'Hospitalet se aboca a su aprobación automática pese a la cuestión de confianza frustrada de Quirós

La oposición de L'Hospitalet de Llobregat ha tumbado en bloque este 24 de diciembre la cuestión de confianza que había planteado el alcalde David Quirós (PSC) para sacar adelante el prespuesto 2026 de la segunda ciudad de Catalunya. Este mecanismo, usado por primera vez en la historia democrática del municipio, se ha llevado el 'no' de los 14 concejales ajenos a la bancada socialista: ERC-EUiA, Comuns, PP y Vox han votado en contra en un Pleno municipal extraordinario. Pese a esa desaprobación de la oposición, el 'Gobierno Quirós' cuenta con la aprobación automática de la ruta presupuestaria, que se producirá en 30 días en caso de que el resto de fuerzas políticas no vertebren una alternativa de gobierno representada por un candidato en una moción de censura. Un escenario que se perfila inviable ante la línea roja que las formaciones de izquierdas han marcado en Vox, cuyo 'sí' sería necesario en cualquier potencial alternativa.

Quirós sólo tiene en mente contar con nuevo presupuesto en 2026 y desestima la opción de prorrogar el del 2025. Durante este curso político, Quirós ha tenido que afrontar cuestiones tan delicadas como las protestas de la plantilla de la Guardia Urbana por la renovación de un nuevo convenio en torno al cual se ha llegado a un acuerdo, o una una multitudinaria manifestación para reclamar más medidas contra la inseguridad y el incivismo. Ahora, el alcalde tiene claro que necesita sacar adelante presupuestos por tal de consolidar las victorias que sí ha podido sumar en este mismo tiempo.

Las cuentas municipales son indispensables para que puedan empezar a andar algunos de los grandes temas que el ejecutivo del PSC ha empezado a desatascar en los últimos meses. Son ejemplo de ello el aumento de sueldo de la policía hospitalense, el primer Plan Local de Vivienda de la ciudad o los primeros millones para Plan del Samontà, presupuestado en 350 millones para los próximos 10 años para reformar integralmente los vulnerables barrios del norte del municipio.

Más allá de los planes del ejecutivo socialista, la portavoz del PP, Sonia Esplugas, se ha ofrecido a encabezar "un gobierno de concentración" y ERC, con la línea roja de Vox, a buscar una alternativa progresista. Quirós ha denfido en el pleno de este 24 de diciembre que la ciudad necesita unas nuevas cuentas "ambiciosas que no miren atrás" y ha acusado a la oposición de querer bloquear la acción de gobierno "a cualquier precio".

Las líneas rojas para la alternativa a Quirós

Por su parte, los grupos de la oposición han criticado a Quirós por pedir, pese a los "reiterados incumplimientos", que le den su confianza. El portavoz de ERC, Jaume Graells, ha criticado que en una semana el gobierno municipal no le ha llamado "ni una sola vez" para intentar buscar un acuerdo que permitiera aprobar los presupuestos. Un acuerdo, recordó, que pasaba por una modificación del IBI para compensar la presión fiscal derivada de la tasa de residuos.

En la misma línea, Manuel Domínguez, de los Comuns, ha lamentado que la propuesta de presupuesto para el año 2026 no resuelve las carencias en educación o vivienda de una ciudad, ha asegurado. De cara a presentar una moción de censura con un candidato alternativo que cuente con la mayoría del pleno, la portavoz del PP, Sonia Esplugas, se ha ofrecido a liderar una alternativa "para establecer una hoja de ruta para revertir la actual situación". Recordó que son la única formación "con capacidad para hablar con todo el mundo" y que la ciudadanía no les personaría que se quedaran de brazos cruzados sin intentar construir una alternativa. Sobre ese ofrecimiento de los populares, el portavoz de los Comuns, Manuel Domínguez, ha descartado absolutamente poder pactar tanto con el PP como con Vox y ha pedido que este proceso no se alargue para evitar que la ciudad caiga en una situación de parálisis.

A su vez, el portavoz de ERC, Jaume Graells, que también ha descartado "cruzar la línea roja" de hablar con Vox, ha dicho que intentará formar una alternativa progresista que sólo podría prosperar con el voto de dos concejales socialistas y del resto de formaciones menos Vox. "Nosotros priorizaremos opciones progresistas, pero en esta ciudad tenemos un exceso de discursos ideológicos y de proclamas políticas y lo que necesitamos es un nuevo liderazgo capaz de sumar para tener un buen gobierno", ha remachado.