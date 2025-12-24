La oposición de Badalona acusa en bloque a Albiol de "falta de humanidad" en la crisis del B9

Pese a que ninguno de los puntos del orden del día del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Badalona de este miércoles 24 de diciembre contemplaba hablar del desalojo del B9, la oposición (formada por PSC, ERC, Comuns y Guanyem) ha aprovechado la votación de la adenda y prórroga del contrato programa entre el consistorio y el Departament Drets Socials para la colaboración en materia de servicios sociales para cargar contra el gobierno Albiol por su gestión de la respuesta a los afectados por la desocupación del antiguo instituto.

El fuego lo ha abierto la representante de Guanyem y exalcaldesa Dolors Sabater, que precisamente ha criticado que en la sesión plenaria de este miércoles, la última del año, no haya "ningún punto sobre la gestión de la crisis humanitaria que vivimos". Sabater ha destacado que, en los últimos días, "los ojos del país y de Europa están fijados en Badalona, y que el gobierno Albiol ha demostrado "mala praxis" a la hora de gestionar la respuesta social a los afectados por el desalojo. Al alcalde Albiol le ha acusado de "encender el odio" entre los vecinos y le ha exhortado para que deje de "dar la espalda al problema".

La presidenta de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, ha acusado al alcalde de "generar un caos con un desalojo sin alternativa" y ha lamentado que el gobierno municipal "no es suficientemente ambicioso para pedir recursos". Llauradó también ha explicado que el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha denunciado a Albiol por denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el líder de ERC, Àlex Montornès, ha recordado que este miércoles, Nochebuena, se celebra que "una familia de migrantes tuvo que acabar en un establo pariendo a un niño que acabó defendiendo a los más oprimidos y vulnerables". Asimismo, ha pedido "serenidad y calma" a los vecinos de la ciudad, con relación a los enfrentamientos verbales entre partidarios y detractores de ofrecer refugio a los desalojados que se han vivido en los últimos días en la ciudad. En este sentido, ha pedido una reflexión conjunta sobre lo que pasa en Badalona: "Yo, personalmente, no la reconozco", ha lamentado. "Si la alternativa al 'buenismo' es el 'hijoputismo', a nosotros nunca nos encontrarán ahí", ha remachado.

El concejal del PSC, Christian Carneado, ha mencionado un "problema de falta de humanidad" por parte del gobierno Albiol, a quien considera que el problema del B9 "se le ha ido de las manos", originando la "crisis de ciudad, de convivencia, más grande de los últimos años". Asimismo, Carneado ha agradecido el trabajo realizado a las titulares de Drets Socials y de Interior, "que han tenido que actuar de manera subsidiaria ante la dejadez de funciones del ayuntamiento".

Como es costumbre, ha sido el alcalde Albiol quien ha cerrado el debate, y lo ha hecho rebatiendo al concejal Carneado: "Las cosas han empezado a funcionar precisamente cuando ha habido colaboración institucional entre todas las administraciones". Ante las acusaciones de que su gobierno había "dejado crecer el problema del B9", que fue ocupado poco después de acceder el gobierno del PP al mando municipal, Albiol ha recuperado una publicación en X del exconcejal en Badalona de Junts David Torrents, que ya advertía en marzo de 2023 (con el anterior gobierno municipal) de entradas de personas al B9 para robar cable. "Desocupar el B9 no ha sido una acción contra la inmigración", ha declarado Albiol, que ha vuelto a criticar la ley que rige los procesos de desocupación en España como el obstáculo más grande que ha tenido que soslayar su gobierno municipal para desocupar el B9.