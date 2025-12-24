Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería Navidad 2025NieveKit de emergenciasFeijóoGripe aviarReySijenaPeste porcinaQuique López VilaltaEspanyol
Junts acusa a Collboni de instrumentalizar la teleasistencia para "propaganda personal"

Archivo - Jordí Martí Galbis

Archivo - Jordí Martí Galbis / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Junts per Barcelona ha acusado este miércoles al alcalde, Jaume Collboni, de que "instrumentaliza el servicio de teleasistencia para realizar propaganda personal y vulnera la protección de datos" de los usuarios, informa en un comunicado.

El presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis, ha concretado: "Gastarse el dinero de nuestros impuestos en llamadas con mensajes enlatados para desearnos Feliz Navidad es impropio".

El partido llevará el caso a estudio del Comité de Ética del Ayuntamiento y ha registrado 20 preguntas al gobierno municipal para exigir explicaciones "sobre esta práctica que confunde institución con figura política personal".

Junts acusa a Collboni de instrumentalizar la teleasistencia para "propaganda personal"

