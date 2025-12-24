Guía
Horarios especiales de Navidad 2025 en los mercados de Barcelona: ¿Cuándo cierran?
Horario de metro y autobús en Barcelona para Nochebuena, Navidad y Sant Esteve
La 'Operación Navidad' de Barcelona: más policía en ejes comerciales e inspecciones
Guía de mercados y ferias de Navidad en Barcelona 2025: de Santa Llúcia a la Sagrada Família
La Navidad ya ha llegado a Barcelona, y con ella la tradicional carrera por hacer las compras de última hora. El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado los horarios especiales de todos los mercados municipales durante las fiestas, con todos los cambios previstos para estos días.
En Nochebuena, muchos mercados cerrarán antes de lo habitual, mientras que otros días clave como Fin de Año y la víspera de Reyes también habrá modificaciones.
A continuación, repasamos cuándo abrirá cada mercado, desde los más céntricos hasta los de barrio, para facilitar la planificación de las compras sin sorpresas. Cabe recordar que todos estos equipamientos cierran los días festivos (25 y 26 de diciembre, 1 y 6 de enero).
Horarios
Abaceria
- Nochebuena (24 diciembre): 8 a 18 h
- 30 diciembre: 8 a 20.30 h
- 31 diciembre: 8 a 18 h
- 5 enero: 8 a 14.30 h y 17 a 19.30 h
Barceloneta
- Días laborables de diciembre: 8 a 15 h
Boqueria
- Horario habitual: 8 a 20.30 h los días 21, 28 diciembre y 4 enero
Bon Pastor
- Supermercado abre domingos 21 y 28 diciembre
Canyelles
- Nochebuena (24 diciembre): horario habitual
Ciutat Meridiana
- Nochebuena (24 diciembre): 8 a 18 h
- 5 enero: horario de mañana
Clot
- Nochebuena (24 diciembre): hasta 19 h
- 31 diciembre: hasta 15 h
Concepció
- Horario habitual, cerrando solo festivos
Encants – Fira de Bellcaire
- Horario habitual, solo festivos cerrado
Estrella
- 2 enero: 8 a 14 h
- 3 enero: 8 a 14.30 h
Fort Pienc
- Cerrado durante los festivos
Galvany
- Domingos 21 y 4 enero: 8 a 14.30 h
Guinardó
- Resto de días: horario habitual
- Supermercado Carrefour: domingos y festivos de diciembre (excepto 25 y 26)
Guineueta
- Nochebuena (24 diciembre): 8 a 16 h
- 30 diciembre: hasta 20 h
- 31 diciembre: hasta 16 h
- 5 enero: hasta 14 h
Mercè
- 22 diciembre: 8 a 14 h
- Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 15 h
Hostafrancs
- Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: 7 a 17 h
- 5 enero: 7 a 20 h
- Supermercado Carrefour: abierto todos los festivos salvo 1 enero
- Abacus: 21 y 4 enero 10 a 21 h; 24 diciembre 9.30 a 20 h; 31 diciembre 9.30 a 19 h
Horta
- Navidad: horario habitual, excepto 22 diciembre 8 a 20 h y 27 diciembre 8 a 15 h
Les Corts
- Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 14.30 h
- Supermercado Spar: 24 y 31 diciembre: hasta 19 h
Lesseps
- Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: 8 a 15 h
- Sábados 20, 27 y 3 enero: apertura 7.30 h
- Supermercado Caprabo: 21, 28 diciembre 8.30 a 20.30 h
- Domingo 4 enero: 8.30 a 15 h
Llibertat
- Supermercado Bonpreu: apertura en días concretos
Marina
- Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 15 h
- 30 diciembre: hasta 20 h
- Supermercado Charter-Consum: 21, 26, 28 diciembre y 4, 6 enero horario habitual
Ninot
- 20, 22, 24, 29, 30, 31 diciembre y 2, 3, 5 enero: 8 a 20 h
- 5 y 27 diciembre: 8 a 17 h
Provençals
- Nochebuena (24 diciembre): hasta 14 h
- 27, 29, 30 y 31 diciembre: 8 a 14 h
Sant Andreu
- Nochebuena (24 diciembre): hasta 14 h
- 5 enero: hasta 14 h
- Galería comercial: 16 diciembre en adelante 9 a 14 h y 17 a 20 h
- 20, 24, 27, 31 diciembre: 9 a 14 h
- 2 enero: 9 a 14 h y 17 a 20 h
- 5 enero: 9 a 20 h
Sant Antoni y Encants
- Domingo 21: 9 a 16 h
- Encants: Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 19 h
- 4 enero: 10.30 a 20 h
- Supermercado LIDL: 5, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 31 diciembre y 2, 3, 5 enero: abierto
Sant Gervasi
- Navidad: horario habitual, salvo festivos
Santa Caterina
- Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 18 h
Sants
- Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: cierre 19 h
- Supermercado Mercadona: 24 y 31 diciembre: hasta 19 h
Sarrià
- Nochebuena (24 diciembre): 7 a 20 h
- 29, 30, 31 diciembre y 3, 5 enero: 7 a 14.30 h
Tres Torres
- Horario habitual
Trinitat
- Apertura cada día de vigilia por la tarde por el supermercado Consum
- El 99,02% de propietarios de viviendas de Barcelona tienen una media de 1,21 inmuebles
- Sabadell adjudica las obras para transformar el aparcamiento de arena del Eix Macià
- Renfe suprime por una incidencia los trenes entre Vilanova y Estació de França y entre Castelldefels y Granollers de la R2
- Los desalojados del B9 de Badalona salen de Can Bofí Vell: entidades sociales y Govern pactan realojarlos junto con los que duermen bajo la C-31
- L'Hospitalet da el primer paso para construir una nueva escuela de música y un auditorio en la carretera del Mig
- El metro de Barcelona abre inscripciones para un viaje virtual por sus 100 años de historia
- La primera 'superilla' del Eixample renacerá en 2027 con aceras diferenciadas de la calzada y siete tipos de árboles distintos
- Fiscalía exige que Albiol aclare qué protección ofreció a los desalojados del B9 de Badalona