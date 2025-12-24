Horarios especiales de Navidad 2025 en los mercados de Barcelona: ¿Cuándo cierran?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaBarça y MadridExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
Ambiente de compras en el mercado de la Concepción.

Ambiente de compras en el mercado de la Concepción. / ZOWY VOETEN / Archivo

Barcelona
La Navidad ya ha llegado a Barcelona, y con ella la tradicional carrera por hacer las compras de última hora. El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado los horarios especiales de todos los mercados municipales durante las fiestas, con todos los cambios previstos para estos días.

En Nochebuena, muchos mercados cerrarán antes de lo habitual, mientras que otros días clave como Fin de Año y la víspera de Reyes también habrá modificaciones.

A continuación, repasamos cuándo abrirá cada mercado, desde los más céntricos hasta los de barrio, para facilitar la planificación de las compras sin sorpresas. Cabe recordar que todos estos equipamientos cierran los días festivos (25 y 26 de diciembre, 1 y 6 de enero).

Horarios

Abaceria

  • Nochebuena (24 diciembre): 8 a 18 h
  • 30 diciembre: 8 a 20.30 h
  • 31 diciembre: 8 a 18 h
  • 5 enero: 8 a 14.30 h y 17 a 19.30 h

Barceloneta

  • Días laborables de diciembre: 8 a 15 h

Boqueria

  • Horario habitual: 8 a 20.30 h los días 21, 28 diciembre y 4 enero

Bon Pastor

  • Supermercado abre domingos 21 y 28 diciembre

Canyelles

  • Nochebuena (24 diciembre): horario habitual

Ciutat Meridiana

  • Nochebuena (24 diciembre): 8 a 18 h
  • 5 enero: horario de mañana

Clot

  • Nochebuena (24 diciembre): hasta 19 h
  • 31 diciembre: hasta 15 h

Concepció

  • Horario habitual, cerrando solo festivos

Encants – Fira de Bellcaire

  • Horario habitual, solo festivos cerrado

Estrella

  • 2 enero: 8 a 14 h
  • 3 enero: 8 a 14.30 h

Fort Pienc

  • Cerrado durante los festivos

Galvany

  • Domingos 21 y 4 enero: 8 a 14.30 h

Guinardó

  • Resto de días: horario habitual
  • Supermercado Carrefour: domingos y festivos de diciembre (excepto 25 y 26)

Guineueta

  • Nochebuena (24 diciembre): 8 a 16 h
  • 30 diciembre: hasta 20 h
  • 31 diciembre: hasta 16 h
  • 5 enero: hasta 14 h

Mercè

  • 22 diciembre: 8 a 14 h
  • Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 15 h

Hostafrancs

  • Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: 7 a 17 h
  • 5 enero: 7 a 20 h
  • Supermercado Carrefour: abierto todos los festivos salvo 1 enero
  • Abacus: 21 y 4 enero 10 a 21 h; 24 diciembre 9.30 a 20 h; 31 diciembre 9.30 a 19 h

Horta

  • Navidad: horario habitual, excepto 22 diciembre 8 a 20 h y 27 diciembre 8 a 15 h

Les Corts

  • Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 14.30 h
  • Supermercado Spar: 24 y 31 diciembre: hasta 19 h

Lesseps

  • Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: 8 a 15 h
  • Sábados 20, 27 y 3 enero: apertura 7.30 h
  • Supermercado Caprabo: 21, 28 diciembre 8.30 a 20.30 h
  • Domingo 4 enero: 8.30 a 15 h

Llibertat

  • Supermercado Bonpreu: apertura en días concretos

Marina

  • Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 15 h
  • 30 diciembre: hasta 20 h
  • Supermercado Charter-Consum: 21, 26, 28 diciembre y 4, 6 enero horario habitual

Ninot

  • 20, 22, 24, 29, 30, 31 diciembre y 2, 3, 5 enero: 8 a 20 h
  • 5 y 27 diciembre: 8 a 17 h

Provençals

  • Nochebuena (24 diciembre): hasta 14 h
  • 27, 29, 30 y 31 diciembre: 8 a 14 h

Sant Andreu

  • Nochebuena (24 diciembre): hasta 14 h
  • 5 enero: hasta 14 h
  • Galería comercial: 16 diciembre en adelante 9 a 14 h y 17 a 20 h
  • 20, 24, 27, 31 diciembre: 9 a 14 h
  • 2 enero: 9 a 14 h y 17 a 20 h
  • 5 enero: 9 a 20 h

Sant Antoni y Encants

  • Domingo 21: 9 a 16 h
  • Encants: Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 19 h
  • 4 enero: 10.30 a 20 h
  • Supermercado LIDL: 5, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 31 diciembre y 2, 3, 5 enero: abierto

Sant Gervasi

  • Navidad: horario habitual, salvo festivos

Santa Caterina

  • Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 18 h

Sants

  • Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: cierre 19 h
  • Supermercado Mercadona: 24 y 31 diciembre: hasta 19 h

Sarrià

  • Nochebuena (24 diciembre): 7 a 20 h
  • 29, 30, 31 diciembre y 3, 5 enero: 7 a 14.30 h

Tres Torres

  • Horario habitual

Trinitat

  • Apertura cada día de vigilia por la tarde por el supermercado Consum

