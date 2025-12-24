Horarios especiales de Navidad 2025 en los mercados de Barcelona: ¿Cuándo cierran?

La Navidad ya ha llegado a Barcelona, y con ella la tradicional carrera por hacer las compras de última hora. El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado los horarios especiales de todos los mercados municipales durante las fiestas, con todos los cambios previstos para estos días.

En Nochebuena, muchos mercados cerrarán antes de lo habitual, mientras que otros días clave como Fin de Año y la víspera de Reyes también habrá modificaciones.

A continuación, repasamos cuándo abrirá cada mercado, desde los más céntricos hasta los de barrio, para facilitar la planificación de las compras sin sorpresas. Cabe recordar que todos estos equipamientos cierran los días festivos (25 y 26 de diciembre, 1 y 6 de enero).

Horarios

Abaceria

Nochebuena (24 diciembre): 8 a 18 h

30 diciembre: 8 a 20.30 h

31 diciembre: 8 a 18 h

5 enero: 8 a 14.30 h y 17 a 19.30 h

Barceloneta

Días laborables de diciembre: 8 a 15 h

Boqueria

Horario habitual: 8 a 20.30 h los días 21, 28 diciembre y 4 enero

Bon Pastor

Supermercado abre domingos 21 y 28 diciembre

Canyelles

Nochebuena (24 diciembre): horario habitual

Ciutat Meridiana

Nochebuena (24 diciembre): 8 a 18 h

5 enero: horario de mañana

Clot

Nochebuena (24 diciembre): hasta 19 h

31 diciembre: hasta 15 h

Concepció

Horario habitual, cerrando solo festivos

Encants – Fira de Bellcaire

Horario habitual, solo festivos cerrado

Estrella

2 enero: 8 a 14 h

3 enero: 8 a 14.30 h

Fort Pienc

Cerrado durante los festivos

Galvany

Domingos 21 y 4 enero: 8 a 14.30 h

Guinardó

Resto de días: horario habitual

Supermercado Carrefour: domingos y festivos de diciembre (excepto 25 y 26)

Guineueta

Nochebuena (24 diciembre): 8 a 16 h

30 diciembre: hasta 20 h

31 diciembre: hasta 16 h

5 enero: hasta 14 h

Mercè

22 diciembre: 8 a 14 h

Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 15 h

Hostafrancs

Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: 7 a 17 h

5 enero: 7 a 20 h

Supermercado Carrefour: abierto todos los festivos salvo 1 enero

Abacus: 21 y 4 enero 10 a 21 h; 24 diciembre 9.30 a 20 h; 31 diciembre 9.30 a 19 h

Horta

Navidad: horario habitual, excepto 22 diciembre 8 a 20 h y 27 diciembre 8 a 15 h

Les Corts

Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 14.30 h

Supermercado Spar: 24 y 31 diciembre: hasta 19 h

Lesseps

Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: 8 a 15 h

Sábados 20, 27 y 3 enero: apertura 7.30 h

Supermercado Caprabo: 21, 28 diciembre 8.30 a 20.30 h

Domingo 4 enero: 8.30 a 15 h

Llibertat

Supermercado Bonpreu: apertura en días concretos

Marina

Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 15 h

30 diciembre: hasta 20 h

Supermercado Charter-Consum: 21, 26, 28 diciembre y 4, 6 enero horario habitual

Ninot

20, 22, 24, 29, 30, 31 diciembre y 2, 3, 5 enero: 8 a 20 h

5 y 27 diciembre: 8 a 17 h

Provençals

Nochebuena (24 diciembre): hasta 14 h

27, 29, 30 y 31 diciembre: 8 a 14 h

Sant Andreu

Nochebuena (24 diciembre): hasta 14 h

5 enero: hasta 14 h

Galería comercial: 16 diciembre en adelante 9 a 14 h y 17 a 20 h

20, 24, 27, 31 diciembre: 9 a 14 h

2 enero: 9 a 14 h y 17 a 20 h

5 enero: 9 a 20 h

Sant Antoni y Encants

Domingo 21: 9 a 16 h

Encants: Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 19 h

4 enero: 10.30 a 20 h

Supermercado LIDL: 5, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 31 diciembre y 2, 3, 5 enero: abierto

Sant Gervasi

Navidad: horario habitual, salvo festivos

Santa Caterina

Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: hasta 18 h

Sants

Nochebuena (24 diciembre) y 31 diciembre: cierre 19 h

Supermercado Mercadona: 24 y 31 diciembre: hasta 19 h

Sarrià

Nochebuena (24 diciembre): 7 a 20 h

29, 30, 31 diciembre y 3, 5 enero: 7 a 14.30 h

Tres Torres

Horario habitual

Trinitat