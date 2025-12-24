Detenidos dos hombres por posesión de pornografía infantil en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 46 y 48 años por presunta tenencia de contenido ilícito de menores, es decir, pornografía infantil o material de explotación sexual de niños. El material lo tenían almacenado en soportes informáticos y gráficos en una vivienda situada en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

La investigación, según han informado los Mossos en un comunicado, se inició a raíz de una denuncia anónima y de las declaraciones aportadas por tres víctimas.

Agentes de los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo el pasado 17 de diciembre una entrada y registro en el domicilio de Ciutat Vella y, como resultado del operativo, los dos hombres de 46 y 48 años fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tenencia de contenido multimedia ilícito de menores.

Durante el registro, los Mossos intervinieron un ordenador portátil, un teléfono móvil, una videoconsola de alta gama, siete tarjetas de memoria, dos carretes de fotografía, una cámara fotográfica, un dispositivo de almacenamiento USB, 18 cintas de vídeo y un total de 118 CD con fotografías.

Uno de los detenidos ya tiene antecedentes por hechos similares y por delitos de hurto mientras que el otro los tiene por delitos contra la salud pública.

Los investigados pasaron a disposición judicial el pasado viernes 19 de diciembre.