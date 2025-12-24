Collboni ficha a una exteniente de alcalde del gobierno de Colau para el Distrito 11 de Palestina

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha realizado un nuevo y llamativo fichaje antes de finalizar el año. Se trata de Laura Pérez, exteniente de alcalde en el gobierno de Ada Colau y una figura destacada del espacio de los Comuns, que regresa al Ayuntamiento de Barcelona para ser gerente del Distrito 11 de Palestina, el proyecto de cooperación internacional que el alcalde socialista ha reactivado con el objetivo de reforzar la colaboración con ciudades palestinas afectadas por el genocidio de Israel.

Según ha avanzado Rac 1 y han confirmado fuentes municipales a EL PERIÓDICO, Pérez volverá al consistorio barcelonés tras su salida de la institución en 2023. Durante el anterior mandato municipal (2019-2023), Pérez estuvo al frente del área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI, y también fue concejal de Sants-Montjuïc.

Al final del mandato y a las puertas de las elecciones municipales, anunció que no optaría a un tercer mandato señalando que ocho años eran el límite de su responsabilidad institucional, aunque afirmó que seguiría vinculada a la lucha por la justicia social, el feminismo y los derechos LGTBI fuera de la institución.

Su trayectoria política es amplia. Participó en la lista de Barcelona en Comú para las elecciones municipales de 2015 y ese mismo año fue elegida concejal del Ayuntamiento de Barcelona, cargo que desempeñó hasta 2023. Paralelamente, tuvo un papel destacado en la organización interna de su partido: en 2018 se impuso en las primarias y ejerció como secretaria general de Podemos en Barcelona hasta 2021.

El Distrito 11 echa a andar

Con el proyecto del Distrito 11, la iniciativa solidaria que el exalcalde Pasqual Maragall impulsó con Sarajevo en el 1995 tras la Guerra de los Balcanes y que ahora recupera Collboni, Pérez podrá seguir desarrollando su lucha y compromiso con la justicia social como gerente.

Esta nueva estructura política y técnica, que permitirá reforzar la ayuda y la cooperación con Palestina, cuenta con un presupuesto inicial de 1,5 millones -medio millón más de lo previsto- y el liderazgo de la segunda teniente de alcalde responsable del área de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Maria Eugènia Gay. Tendrá una estructura ejecutiva gerencial y un comité asesor presidido por Manel Vila, quién ya se encargó del distrito 11 de Sarajevo.