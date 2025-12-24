Barcelona sigue adelante con la nueva contrata de publicidad en el mobiliario urbano pese a un recurso de la actual adjudicataria

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado suspender la adjudicación del contrato para el mantenimiento y la explotación publicitaria en el mobiliario urbano de la ciudad, tal como pedía Clear Channel, que ha impugnado el concurso y solicita paralizar de inmediato el proceso hasta que se resuelvan sus alegaciones. Esta empresa tiene en sus manos la actual concesión desde 2016, que con el nuevo contrato pasará a manos de JCDecaux, compañía que ganó el concurso público convocado en abril por el consistorio.

A pesar del recurso presentado por Clear Channel, el ayuntamiento ha decidido seguir hacia adelante con el concurso para que el nuevo contrato pueda entrar en vigor en febrero y así lo ha votado en una comisión extraordinaria de Economía este miércoles. El gobierno municipal (PSC), Junts, BComú y ERC se han posicionado a favor de desestimar la suspensión del acuerdo, mientras que PP y Vox se han abstenido. De este modo, el proceso puede seguir su curso.

Tal como ha explicado el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, esta votación permite no paralizar la adjudicación y facilitar el nuevo contrato, no poner en riesgo el servicio prestado y evitar pérdidas para el ayuntamiento. El fondo de la cuestión, ha precisado, se tratará en la próxima comisión de Economía y Hacienda de enero.

Un panel publicitario en el centro de Barcelona. / Ferran Nadeu

Publicidad digital

El ayuntamiento convocó dos concursos para la gestión de la publicidad en el espacio público: uno para quioscos y otro enfocado a mobiliario urbano por un plazo de 10 años, prorrogables por otros cuatro. El primero lo ganó Clear Channel, el segundo JCDecaux. Así, ambos se repartirán la millonaria publicidad en el espacio público, que asciende a los 28 millones de euros anuales, una cifra que duplica la del actual.

La multinacional francesa JCDecaux se ha hecho con el contrato de gestión de los 4.600 elementos del mobiliario urbano, de los cuales 2.058 admiten publicidad. Gestionará 1.400 marquesinas y casi 500 paneles publicitarios urbanos, equivalentes a 3.000 caras publicitarias analógicas, a cambio de un canon anual de 24 millones de euros, frente a los 13,5 millones mínimos que se pedían en las bases del concurso.

Además del canon anual, deberá invertir 11,5 millones de euros en los tres primeros años de la concesión para ampliar los espacios para publicidad digital y renovar las pantallas informativas de las marquesinas de autobús, las columnas de libre expresión y los tablones de anuncios municipales.

Con esta inversión, se sustituirán 250 caras de publicidad en papel y 30 tablones de anuncios municipales por otros de publicidad digital; se renovarán 768 paneles de información de las paradas de autobús y se instalarán 80 más; se renovarán 200 columnas de libre expresión y se analizará la posibilidad que estas columnas y marquesinas puedan utilizarse como apoyos de elementos de telecomunicaciones para la red 5G.

276 quioscos

Por su parte, el contrato para el mantenimiento y explotación publicitaria de los 276 quioscos de prensa de la ciudad -que no incluye los situados en la Rambla- lo ha vuelto a ganar Clear Channel, que seguirá explotando las 728 caras de publicidad que hay en estas instalaciones.

Para el mantenimiento de estas caras de publicidad, la empresa ganadora del concurso ha ofrecido 3,7 millones de euros anuales, muy por encima de los 2,03 millones que pedía inicialmente el concurso, ha explicado el consistorio.