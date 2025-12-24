Barcelona regula el botellón navideño de la calle Mandri: cierre de los supermercados 24 horas y cortes de tráfico

Lo que nació como una concentración espontánea una tarde de Navidad, en plena vigencia de las restricciones por la pandemia, se ha convertido cinco años después en una fiesta consolidada e incluso multitudinaria. Cada 25 de diciembre, miles de personas -principalmente jóvenes- se reúnen desde la tarde hasta bien entrada la noche en la calle Mandri, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi, convirtiendo el encuentro en una tradición navideña más tras la comida familiar.

El año pasado llegaron a concentrarse unas 2.000 personas en esta arteria que aglomera bares en su mayoría. Ante la previsión de que vuelva a suceder, el Ayuntamiento de Barcelona se ha adelantado este año y ha preparado un dispositivo para garantizar la seguridad y minimizar las molestias a los vecinos. El consistorio descarta prohibir la concentración -que no tiene convocatoria oficial, pero se da por hecha- al considerar que sería “contraproducente”, según explican fuentes municipales a EL PERIÓDICO.

Desde el distrito se ha decretado el cierre de los supermercados 24 horas del área comprendida entre el paseo de la Bonanova y la ronda General Mitre, y entre las calles Muntaner y Ganduxer, desde las 18.00 horas del 25 de diciembre hasta las 7.00 del día 26. La medida busca evitar la compra de bebidas para hacer botellón.

Botellón navideño de la Calle Mandri / Manu Mitru

No obstante, quienes se concentren en la zona siguen teniendo la opción de consumir en los bares de la propia calle Mandri. También en este ámbito el consistorio ha tomado medidas: ha mantenido diversas reuniones con la asociación de comerciantes para pactar que el cierre de los locales se produzca entre las 00.30 y la 1.00 horas. Además, se ha acordado que cada establecimiento cuente con personal de seguridad en el acceso para garantizar que no se superen los aforos autorizados, una medida que algunos bares ya tomaron el año pasado.

En los últimos años, los restauradores se han enfrentado a sanciones de hasta 4.000 euros. El año pasado, el distrito y los comerciantes ya alcanzaron un acuerdo para evitar estas multas y concretar cómo deben actuar los establecimientos en caso de que se repita el botellón. El pacto implicó cerrar todas las terrazas a las 17.00 horas, asegurarse de no rebasar en ningún momento el aforo interior y evitar que los clientes salgan a la calle con bebidas.

Botellón navideño de la Calle Mandri / Manu Mitru

“¿Cómo lidias con alguien borracho?”

Aunque existe voluntad por parte de los restauradores para evitar sanciones, todos coinciden en que no es una noche no es fácil. “¿Cómo lidias con alguien borracho y le dices que no salga a la calle con la copa cuando te responde que la ha pagado?”, se pregunta Carlos, trabajador de uno de los bares de la calle Mandri. Tras haber trabajado los dos últimos días de Navidad, explica a este diario que este año ha optado por anticiparse: “Me he cogido el día libre. No quiero trabajar un día así”.

La trabajadora de otro local duda de que la convocatoria se repita con la misma fuerza este año debido a la previsión de lluvia, algo que le da cierta esperanza: “Si llueve, la gente se quedará dentro”. Aun así, el temor a las multas y al descontrol persiste. “Si te quieren multar, te multan”, resume.

Baños portátiles

El objetivo de este dispositivo es también garantizar la movilidad, por eso entre las 18 horas del jueves hasta la 1.00 del viernes se harán cortes de calles alrededor de la calle Mandri para garantizar la seguridad viaria y la movilidad de la zona y desviaciones del transporte público.

El dispositivo policial prevé un aumento de la presencia de los agentes de la Guardia Urbana en la calle para asegurar la convivencia vecinal y la seguridad, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, y también se pondrá en marcha un refuerzo de los servicios de limpieza con el reparto de papeleras y la instalación de baños públicos. Además, habrá un servicio de limpieza durante la madrugada del 26 de diciembre para retirar los residuos acumulados y adecuar el espacio.

“Que se vayan a una discoteca”

La limpieza es una de las principales preocupaciones de los vecinos. “Acaba todo hecho un desastre. Que se vayan a una discoteca. Me parece muy fuerte que el Ayuntamiento lo permita”, critica Carmen, vecina de la calle Mandri, que señala especialmente la suciedad provocada por quienes orinan en la vía pública. “No hay derecho”, lamenta.

Esta falta de baños, sin embargo, es algo que Sara, habitual de la fiesta en años anteriores, tiene muy presente. “Te acabas estudiando los bares a los que sabes que puedes ir”, explica, aunque destaca el ambiente tranquilo del encuentro: “No es como la Mercè, yo nunca he visto un altercado”. Otros vecinos, como Juan, avalan la celebración y hasta bromean: “¡Me bajaría yo a tomar una copa!”.