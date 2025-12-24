La Guardia Urbana detecta 33 infracciones en locales nocturnos de Barcelona y mantiene los controles por Navidad

La Guardia Urbana de Barcelona ha reforzado las inspecciones en los locales de pública concurrencia, especialmente aquellos vinculados al ocio nocturno, para tratar de garantizar la seguridad durante las fiestas navideñas y la noche de Año Nuevo. Esta campaña forma parte de la 'Operación Navidad', un dispositivo especial del ayuntamiento que estará activo hasta el 19 de enero de 2026.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 2 de diciembre, se han inspeccionado 66 locales repartidos por los diez distritos de la ciudad, donde se detectaron 33 infracciones relacionadas con diversas irregularidades. El objetivo de estas actuaciones es comprobar que los establecimientos cumplen con la normativa administrativa y de seguridad tanto antes como durante las celebraciones, para tratar de asegurar que las fiestas transcurran sin incidentes y respetando la convivencia vecinal.

Cumplimiento de aforos y horarios

Cuando los locales están abiertos, la Guardia Urbana supervisa que se respeten los aforos máximos autorizados, que los horarios de cierre se cumplan y que no se produzcan conductas incívicas ni consumo de alcohol en la vía pública. También se controla la presencia de personal de seguridad y de control de acceso según la capacidad de cada establecimiento, con el fin de que no se produzcan aglomeraciones y que se pueda atender cualquier situación de riesgo.

Asimismo, se revisa que los locales cumplan con otras condiciones de seguridad, como salidas de emergencia, vías de evacuación, señalización y sistemas de protección contra incendios; las instalaciones eléctricas, que deben estar correctamente instaladas y mantenidas; las condiciones de higiene y sanidad, incluyendo la ventilación e iluminación; y el cumplimiento de la normativa de insonorización para evitar molestias a los vecinos.

'Operación Navidad'

Además de estas inspecciones en bares y discotecas, la 'Operación Navidad' también refuerza la presencia policial en la vía pública e incluye la coordinación de la Guardia Urbana con los Mossos d’Esquadra para prevenir delitos, vigilar zonas comerciales y asistir en emergencias. Paralelamente, se intensifican los controles de movilidad y seguridad vial, incluyendo vigilancia de aparcamientos indebidos y controles de alcohol y drogas a conductores en puntos estratégicos de la ciudad.