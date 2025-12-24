Salud visual
Barcelona ofrece gafas y revisiones oftalmológicas a personas vulnerables
Un nuevo convenio permite que los servicios sociales deriven a personas con pocos recursos a la Fundación Ramon Martí i Bonet
Plan Veo: Nuevas ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años
Revisiones y gafas gratis para personas con discapacidad: “Logramos que tengan más contacto con el mundo”
El Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Ramon Martí i Bonet contra la Ceguera han renovado su convenio para ofrecer atención oftalmológica "a precios sociales" para personas vulnerables.
El nuevo convenio, según ha informado el consistorio en un comunicado, permitirá poner en marcha el proyecto "Visión para todo el mundo", con el objetivo de mejorar la salud visual de personas en situación económica y social de vulnerabilidad.
La aportación del ayuntamiento al convenio es de 45.000 euros y permitirá que los servicios sociales municipales deriven a la Fundación Martí i Bonet a personas con necesidad de atención oftalmológica que no pueden hacer frente al gasto económico que suponen estos tratamientos. Esta entidad privada sin ánimo de lucro trabaja para mejorar la salud visual de las personas con bajos recursos.
La actividad asistencial consiste en una revisión ocular en las consultas de la Fundación, el diagnóstico y, en caso de ser necesario, la prescripción y entrega de unas gafas correctoras.
El acuerdo contempla una cuota de 25 euros por persona, en caso de que necesite material óptico, aunque si la persona no puede hacerse cargo de este coste quedará exenta de pagar.
Desde el pasado mes de marzo, se han hecho casi 2.000 derivaciones y, hasta finales de noviembre, se habían entregado 1.142 gafas.
Este nuevo convenio simplifica el sistema ya existente en un convenio anterior y permite icnrementar las derivaciones. Desde el pasado mes de marzo, se han hecho casi 2.000 derivaciones y, el pasado mes de noviembre, ya se habían entregado 1.142 gafas.
