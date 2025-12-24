Barcelona ofrece gafas y revisiones oftalmológicas a personas vulnerables

El Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Ramon Martí i Bonet contra la Ceguera han renovado su convenio para ofrecer atención oftalmológica "a precios sociales" para personas vulnerables.

El nuevo convenio, según ha informado el consistorio en un comunicado, permitirá poner en marcha el proyecto "Visión para todo el mundo", con el objetivo de mejorar la salud visual de personas en situación económica y social de vulnerabilidad.

La aportación del ayuntamiento al convenio es de 45.000 euros y permitirá que los servicios sociales municipales deriven a la Fundación Martí i Bonet a personas con necesidad de atención oftalmológica que no pueden hacer frente al gasto económico que suponen estos tratamientos. Esta entidad privada sin ánimo de lucro trabaja para mejorar la salud visual de las personas con bajos recursos.

La actividad asistencial consiste en una revisión ocular en las consultas de la Fundación, el diagnóstico y, en caso de ser necesario, la prescripción y entrega de unas gafas correctoras.

El acuerdo contempla una cuota de 25 euros por persona, en caso de que necesite material óptico, aunque si la persona no puede hacerse cargo de este coste quedará exenta de pagar.

Este nuevo convenio simplifica el sistema ya existente en un convenio anterior y permite icnrementar las derivaciones. Desde el pasado mes de marzo, se han hecho casi 2.000 derivaciones y, el pasado mes de noviembre, ya se habían entregado 1.142 gafas.