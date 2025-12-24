Badalona Acull reclama a Drets Socials que no abandone la acampada del B9: "Esto no se ha acabado"

La plataforma de entidades sociales Badalona Acull reclama al Govern que no abandone la acampada de los desalojados del B9 que todavía duerman a la intemperie. Después del despliegue de este martes para reubicar a decenas de personas, las entidades consideran que la tarea de la administración "no se ha acabado". A su tenor, la intervención de Cruz Roja y Drets Socials bajo el puente de la C-31 fue "improvisada y deprisa y corriendo". El portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués, explica que las formas provocaron que mucha gente no aceptara la alternativa y pide que se "retomen" las cribas para poder seguir realojando. Por otro lado, Sagués critica la inacción del gobierno municipal de Xavier Garcia Albiol, a quien acusa "de ignorar" la vulnerabilidad.

El día siguiente al realojamiento masivo de acampados bajo el puente de la C-31, Carles Sagués contiene la alegría inicial del que era una "buena noticia" y avisa que todavía queda trabajo para hacer a la acampada. Según la plataforma de entidades, "la aplicación" del acuerdo con la Generalitat falló en las formas.

Sagués detalla que muchas de las personas que han pasado ya su séptima noche al raído no aceptaron la propuesta de traslado que ofrecían los técnicos de Cruz Roja con el apoyo del Departament de Drets Socials por carencia de información y también por "desconfianza" hacia las administraciones.

En este sentido, Sagués reclama al Govern "que ponga toda la fuerza posible" y vuelva a la acampada para seguir hablando con las personas del B9 "con más calma" y aclarando las dudas que pueda haber. Badalona Acull recuerda que algunos de los realojamientos son fuera de Badalona y esto supone dificultades logísticas para los afectados.

Desde la plataforma también se pide que no se olvide a los desalojados que están "temporalmente" en viviendas particulares de vecinos de la ciudad, así como la decena de personas que pernocten en el casal independentista Antoni Sala i Pont, que la próxima semana prevé recuperar su actividad y deshará el espacio de acogida.

Al mismo tiempo, Sagués critica que el Ayuntamiento de Badalona se haya mostrado durante todo el proceso "totalmente en contra de cualquier solución" y critica que el alcalde Albiol no haga "ningún esfuerzo que permita acabar con esta desgracia", a pesar de ser "el causante del problema". "El B9 ha sido una bomba de unas dimensiones que no habíamos visto nunca, pero esto es una constante en la ciudad", ha zanjado Sagués.