El aeropuerto de El Prat logra una caída histórica de la delincuencia: descenso del 80% de hurtos y 59 órdenes de alejamiento contra carteristas

Durante años, el aeropuerto de Barcelona-El Prat fue el escenario ideal para los carteristas. Los hurtos diarios, muchos cometidos por los mismos delincuentes una y otra vez, se habían convertido en un problema constante. Hoy, la situación ha cambiado radicalmente: tras reforzar la seguridad, el aeropuerto ha registrado una caída histórica de la delincuencia. El pasado octubre —último mes con datos disponibles— se registraron 220 hechos delictivos, un 80 % menos que en octubre de 2024, cuando se contabilizaron alrededor de 1.100. La mayoría de los casos —el 90 %, según los Mossos d’Esquadra— son hurtos perpetrados por carteristas multirreincidentes que aprovechan el descuido de los viajeros. El cambio se explica por una combinación de medidas: órdenes de alejamiento inéditas, refuerzo de agentes y cámaras y control de acceso a las terminales.

EL PERIÓDICO ha acompañado a agentes de los Mossos del Área Regional de Seguridad Aeroportuaria (ARSA) durante una mañana de trabajo para conocer desde dentro cómo funciona el nuevo dispositivo.

Ambiente en el aeropuerto de El Prat. Los carteristas aprovechan despistes de los viajeros. / MANU MITRU / EPC

Un “coladero” para los hurtos

El aeropuerto de El Prat no es un foco de grandes crímenes ni de violencia. Según los propios Mossos, casi todos los delitos que se cometen son hurtos pero, hasta hace poco, se producían de manera incontrolada. “Era un coladero”, reconocen fuentes policiales conocedoras de la situación anterior. Cada día se acumulaban denuncias, los efectivos no daban abasto y contaban un número insuficiente de cámaras de videovigilancia, que a su vez tenían una calidad de imagen que dificultaba identificar a los sospechosos.

Además, los carteristas multirreincidentes que solían actuar en el aeropuerto parecían sentirse prácticamente impunes. Eran detenidos una y otra vez, pero tras pasar a disposición judicial quedaban rápidamente en libertad y regresaban al mismo lugar para seguir robando. “Volvían al aeropuerto el mismo día de ser puestos en libertad”, relatan los agentes en declaraciones a este diario.

Ambiente en el aeropuerto de Barcelona-El Prat / MANU MITRU / EPC

Órdenes de alejamiento: un punto de inflexión

Un gran punto de inflexión ha sido la aplicación, por primera vez, de órdenes judiciales de alejamiento del aeropuerto contra carteristas multirreincidentes. Desde la Fiscalía de El Prat han empezado a decretar estas prohibiciones de acceso al recinto para delincuentes que acumulaban múltiples detenciones por hurtos en El Prat. En total, desde diciembre del 2023 se han puesto 59 órdenes, han informado fuentes de la policía catalana a este diario.

“Por fin lo hemos conseguido”, explican los policías a este diario. La medida, largamente reclamada por los agentes, ha tenido un impacto directo en la reducción de los delitos. “Es un alivio”, reconocen. Sin la posibilidad de volver al aeropuerto tras pasar por comisaría, muchos de los carteristas habituales han dejado de actuar en El Prat.

Agentes de los Mossos d’Esquadra supervisan en tiempo real las cámaras de videovigilancia del Aeropuerto de Barcelona-El Prat / Zowy Voeten / EPC

Más policías y más cámaras

Este avance judicial ha ido acompañado de un refuerzo de los recursos policiales. Hace un año se incrementó en un 44% el número de efectivos de los Mossos d’Esquadra destinados al aeropuerto, que pasaron de ser 137 agentes a 197. Ellos son los responsables de la seguridad en tierra, es decir, de todo lo que ocurre antes del control de pasajeros. En la denominada “zona aire”, una vez pasado ese filtro, la competencia pasa a ser de la Guardia Civil.

A ello se suma una fuerte inversión de Aena en videovigilancia. En los últimos meses, el aeropuerto ha pasado de tener unas 3.000 cámaras a cerca de 4.500, un 50% más. “Se han identificado puntos negros y se han colocado nuevas cámaras para tener la máxima cobertura posible”, explican fuentes de los Mossos.

Cámaras de vigilancia en El Prat / MANU MITRU / EPC

Además de cubrir espacios que antes quedaban fuera del control visual, los nuevos dispositivos ofrecen una resolución muy superior. EL PERIÓDICO ha accedido a la sala desde la que los agentes supervisan en tiempo real todo lo que ocurre en las terminales. En las pantallas, el nivel de detalle es extremo, incluso haciendo 'zoom'. “Puedes ver hasta la marca de la camiseta que lleva el sospechoso”, explican, subrayando cómo esta mejora les facilita hacer seguimientos, identificar delincuentes e impedir robos.

Agentes de los Mossos d’Esquadra supervisan en tiempo real las cámaras de videovigilancia del Aeropuerto de Barcelona-El Prat / Zowy Voeten / EPC

Control de pasajeros

Otra de las nuevas medidas, implantada en los últimos meses, es el control de acceso a las terminales. Ahora, personal de seguridad privada de Aena solicita, justo al pasar las puertas de entrada a la terminal, la tarjeta de embarque a todas las personas que intentan entrar en el vestíbulo y trata de impedir el acceso a quienes no vayan a viajar o no acrediten un motivo justificado. Si bien antes cualquier persona podía acceder libremente hasta el control de pasajeros y equipajes, ahora no todo el mundo puede entrar en las instalaciones. No obstante, la efectividad de este control es limitada y es relativamente fácil saltárselo, pero las fuentes policiales consultadas coinciden en que su efecto disuasorio ha contribuido a la disminución de los hurtos, aunque advierten de que algunos delincuentes han comenzado a operar en la zona del aparcamiento.

Seguridad privada de Aena realiza controles en los accesos al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, solicitando los billetes de embarque para entrar en el edificio de la terminal / Zowy Voeten / EPC

Este filtro también ha recibido críticas al estar impidiendo el acceso de personas sin hogar que anteriormente vivían en el aeropuerto, al tratarse de un espacio limpio y climatizado. Los Mossos reconocen que estas personas vulnerables no delinquían, pero explican que algunos carteristas se hacían pasar por este perfil para poder deambular por las terminales sin levantar sospechas. El pasado mes de febrero, un polémico operativo policial expulsó a un centenar de personas sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto.

Nueva normalidad

Con este conjunto de actuaciones, el número de hechos delictivos ha ido bajando progresivamente a lo largo de los últimos meses hasta alcanzar su punto máximo en octubre de 2025, con 220 delitos registrados. Los agentes destinados en El Prat explican a este diario que confían en reducir todavía más la cifra este diciembre, a pesar de ser un mes de gran afluencia por las fiestas navideñas. “Esperamos bajar hasta menos de 200 hurtos este diciembre”, aseguran.

Los Mossos recuerdan que el aeropuerto de El Prat es casi como una gran ciudad y este año han pasado por él 53 millones de personas, más de seis veces la población total de Catalunya”, subrayan.

Personas en la zona de llegadas de El Prat. / MANU MITRU / EPC

Durante años, el principal problema de este lugar fueron los carteristas multirreincidentes. Hoy, con las nuevas herramientas policiales, judiciales y tecnológicas, la policía catalana explica que se ha logrado “estabilizar al paciente” y dedicarse ahora a "curar otras heridas". Eso les permite ahora dedicar tiempo a otros problemas de seguridad, menos numerosos pero también relevantes, como la persecución de los taxistas pirata y la explotación de conductores irregulares, un fenómeno que EL PERIÓDICO abordó en un reportaje recientemente. “Antes no dábamos abasto con los hurtos; ahora sí, y podemos hacer más cosas”, concluyen los agentes.