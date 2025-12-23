Renfe suprime por una incidencia los trenes entre Vilanova y Estació de França y entre Castelldefels y Granollers de la R2

De nuevo una incidencia en la infraestructura entre Sants y Bellvitge, un tramo que este otoño está presentando numerosas averías, ha obligado a reducir la circulación de trenes en la entrada sur a Barcelona desde las siete de la mañana. Renfe ha suprimido los trenes de la R2 Nord que circulan entre Granollers Centre y Castelldefels y los de la R2 Sur entre Estació de França i Vilanova i la Geltrú.

Para dar servicio a las estaciones afectadas, los trenes de Regionals con origen y destinación Sant Vicenç de Calders realizan parada en todas las estaciones.

Capacidad reducida

La avería en la infraestructura ha conllevado la "reducción de la capacidad operativa del tramo, que impide que circulen todos los trenes programados. De hacerlo, los retrasos crecerían de forma exponencial", explica el portavoz de Renfe, Antonio Carmona. "Es como cuando en una autopista se pasa de tres carriles a tan solo uno. Si sucede en un momento de mucha circulación, todo se colapsa", detalla.

Es por ello que de las siete circulaciones programadas por hora en la estación de Castelldefels se ha pasado a solo dos, con un tren cada media hora. Asimismo, al realizar parada en todas las estaciones, el servicio de Regionals que sí circula tarda más tiempo en realizar su recorrido.

Regularidad del 70%-80%

Según la operadora, el inicio de las vacaciones de Navidad evita que mucha gente se quede en los andenes por falta de trenes. "Estamos logrando responder a la demanda", asegura Carmona.

La incidencia se debe a problemas en el sistema de señalización en un tramo que ha sufrido repetidos problemas en los últimos meses. Aun así, Renfe asegura que este otoño se está realizando el servicio programado con una regularidad de entre el 70% y el 80%.

Robo de cable

Esta misma mañana, el robo de cable entre Les Borges Blanques y La Plana de Picamoixons mantiene también interrumpida la circulación de trenes en las líneas R13 y R14 entre estas estaciones. Renfe ha habilitado un servicio de autobús para suplir la falta de trenes.