La Rambla ganará un 33% de espacio peatonal en el tramo central tras reubicar sus terrazas

La tortuosa reordenación de los usos de la nueva Rambla, en plena reforma y que debe encajar quioscos, floristas, terrazas y otras actividades, acaba de dar un nuevo paso con el principio de acuerdo para reubicar entre los alcorques de los árboles la treintena de veladores de bares y restaurantes actuales, que además se reducirán en tamaño. La nueva disposición prevé que el eje acabe ganando un 33% de espacio para viandantes en su tramo central, aunque de momento en enero de 2026 obligará a suspender temporalmente las primeras licencias de terraza para acometer la reforma de la tercera fase.

Las terrazas se irán retirando para regresar paulatinamente, pero tienen por delante más de un año de afectaciones, si se cumple el objetivo de finalizar las obras el primer trimestre de 2027. En la actualidad el eje aglutina 62 locales de hostelería (representan un 30% de sus negocios), la mitad de los cuales tienen licencia de terraza y deberán reubicarse para despejar el paseo central.

Hasta ahora, en los tramos más congestionados el paso era solo de 2,4 metros, y en muchos casos de poco más de 3. Al retrasar los veladores y pasar a colocarlos entre los árboles y no frente a ellos como era usual, se triplicará la zona central de paso hasta los 8,5 o 9,6 metros (según los tramos), ha explicado este martes la quinta teniente de alcalde y responsable de Promoción Económica, Raquel Gil.

Imagen actual del tramo central de la Rambla con las medidas de paso. / Ayuntamiento de Barcelona

La tercera fase de obras de la Rambla --que comenzaron en junio de 2024, con una previsión de 34 meses y una inversión 55,6 millones de euros-- llega tras meses de distintas afectaciones en ambos laterales, que han hecho mella en la facturación de todo el comercio del paseo. Por ello, el ayuntamiento afronta la nueva reordenación tratando de "respetar la actividad económica", aunque Gil ha sido rotunda al señalar que "habrá una reducción del número de sillas y mesas", que deberá acabar de pactarse con Amics de la Rambla y con el Gremi de Restauració de Barcelona.

Flecos por pactar

Precisamente, el director de esta última entidad, Roger Pallarols, ha hecho énfasis en que todas las partes trabajan sobre un "principio de acuerdo", que no será un acuerdo final hasta que no se especifiquen todos sus flecos. Y es ahí donde la beligerante patronal luchará hasta el final para no recortar (o hacerlo solo lo mínimo) la oferta actual. De momento, no se contempla ganar licencias sino que se conservarán las mismas, intentando que sus reajustes de tamaño sean proporcionales para todos, han añadido Àlex Balletbó, presidente de Amics de la Rambla.

Propuesta de reubicación de las terrazas en la nueva ordenación. / Ayuntamiento de Barcelona

Las actuaciones urbanísticas han comportado hasta la fecha la ampliación de aceras laterales y la retirada de los antiguos quioscos de 'ocellaires' y la inminente reubicación provisional de los quioscos de prensa y las floristerías. Pero quedaba pendiente afrontar el puzle de la hostelería. En concreto, la liberación de 1.436 metros cuadrados del espacio público a costa --esencialmente-- de la nueva colocación de las terrazas supone ganar un 33% de espacio para el paseante en el tramo central, enfatiza el consistorio.

Nueva imagen

Desde noviembre los trabajos ya afectan al tramo central, pero será en enero cuando se iniciarán los que implican a infraestructuras, pavimento, luces y mobiliario urbano en distintas etapas desde Liceu al Pla de l'Òs y hasta Nou de la Rambla. Llegado este punto, toca "reconfigurar el espacio" primando no solo la accesibilidad y seguridad, sino la mejora de la oferta comercial. En este sentido, recolocar las terrazas servirá también para "actualizar su imagen", en pos de una mayor calidad. Pallarols ha dicho que no buscan homogeneizarlas ni que sean clónicas, sino "darles un tratamiento conjunto" que las mejore, como ya se contempla en la ordenanza de terrazas.

La base de la reordenación es que los veladores respeten unas distancias y separaciones que garanticen la comodidad y seguridad de los usuarios, manteniendo libres los elementos de paso, salidas de metro, monumentos, jardineras, alcorques y puntos de señalización, iluminación y vados. Por ello, todas se ubicarán entre los árboles en el tramo central, no solo retrocediendo, sino también liberando las aceras laterales.

Está por ver cuál es la afectación final en volumen de plazas, ya que la capacidad también dependerá del nuevo diseño de su mobiliario. Para Gil, se configurará una Rambla con más identidad y capaz de atraer a los barceloneses, que en la actualidad si la recorren no se suelen sentar en sus terrazas, tomadas por los turistas.