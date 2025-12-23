La 'Operación Navidad' de Barcelona: más policía en ejes comerciales e inspecciones en locales

El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha hasta el próximo 19 de enero de 2026 la Operación Navidad, un amplio dispositivo municipal destinado a garantizar la seguridad, la convivencia, la movilidad y la limpieza durante el periodo de mayor afluencia comercial y turística del año. El consistorio sitúa el operativo en el marco del Pla Endreça.

El despliegue se centrará especialmente en los ejes comerciales y zonas de gran concurrencia, como el entorno de la Sagrada Família, La Rambla, el Park Güell, el Turó de la Rovira, paseo de Gràcia, el barrio Gótico, la Barceloneta y Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera. Ante el aumento previsto de visitantes y actividad comercial, la Guardia Urbana de Barcelona incrementará su presencia en la vía pública, priorizando las patrullas a pie y las tareas de proximidad.

En el marco de este dispositivo, la policía local se coordinará con Mossos d’Esquadra para desplegar patrullas conjuntas en zonas de mayor afluencia, como ferias y mercados navideños. Las actuaciones se centrarán en prevenir delitos con su presencia disuasoria y responder rápido ante incidentes como hurtos, y controlar infracciones que afecten al civismo, como consumo de alcohol en las calles o la venta ambulante ilegal.

Además, el ayuntamiento ha informado de que la Guardia Urbana reforzará las inspecciones en locales de pública concurrencia, poniendo especial atención en los niveles de ruido, aforos, consumo de alcohol por menores y cumplimiento de horarios de cierre, terrazas incluidas.

Movilidad y seguridad viaria

Para garantizar la fluidez de desplazamientos, se activará un dispositivo específico de seguridad viaria con controles de alcohol y drogas a conductores en puntos estratégicos, especialmente en días de mayor movilidad. Del 12 al 21 de diciembre se ha llevado a cabo una campaña coordinada con el Servei Català de Trànsit para reducir conductas de riesgo. El ayuntamiento aconseja desplazarse a pie o en transporte público, evitar horas punta y planificar compras para reducir aglomeraciones.

Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará el servicio de metro los fines de semana y festivos de diciembre, coincidiendo con la apertura comercial, para facilitar desplazamientos previos a Navidad, Fin de Año y Reyes. Además, como es habitual, la noche de Fin de Año el metro funcionará toda la noche sin interrupción. Puedes informarte aquí con más detalle sobre el refuerzo de transporte público en Barcelona previsto para estas fiestas.

Obras prohibidas

Durante el periodo navideño, quedarán prohibidas las obras con afectación en la vía pública en las zonas de mayor actividad comercial. Las únicas excepciones serán obras de urgencia o aquellas ya planificadas como las de La Rambla o la L8 de Ferrocarrils. Para el resto de obras activas entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, se exigen medidas adicionales de seguridad, señalización y limpieza. Del 6 de diciembre al 7 de enero, el Ayuntamiento de Barcelona despliega asimismo 132 operarios y 70 vehículos para reforzar la limpieza en zonas de mayor afluencia, ejes comerciales y espacios con actividades navideñas. También se reforzará la limpieza de pintadas en zonas turísticas con cinco equipos adicionales durante todo el mes de diciembre.

Además, el 31 de diciembre y 1 de enero (Año Nuevo) y el 5 de enero (Cabalgata de Reyes), la limpieza se reforzará aún más con operativos especiales que incluyen refuerzo de personal y de vehículos de limpieza. Una vez terminadas las fiestas, a partir del 7 de enero y hasta el día 17 del mismo mes, se habilitarán puntos de recogida de abetos por la ciudad, para que los ciudadanos puedan tirar sus árboles de Navidad.