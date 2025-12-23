Polémica gestión de la asistencia a los afectados
Mossos y Guardia Urbana de Badalona impiden una nueva ocupación por parte de desalojados del B9
Un grupo de entre unas cuarenta y cincuenta personas que en su día habitaron el gran asentamiento de la ciudad han sido expulsadas de un antiguo colegio en el barrio de Montigalà
Comienza el dispositivo para la salida inminente de los desalojados del B9 de Badalona del albergue Can Bofí Vell
Un amplio dispositivo de Guardia Urbana de Badalona y agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra se han desplegado este martes por la mañana en las inmediaciones del antiguo colegio Ventura Gassol del barrio de Montigalà de Badalona para frustrar un intento de ocupación protagonizado por algunos de los desalojados del antiguo instituto B9.
Un grupo de entre 40 y 50 personas que hasta el pasado miércoles malvivían en el mayor asentamiento de Catalunya han entrado al espacio con la intención de ocuparlo, pero no han podido consumar la acción, han explicado fuentes conocedoras de la situación a EL PERIÓDICO: "Ante la inacción de la Administración, los compañeros del B9, con el apoyo de la solidaridad antirracista y de clase, respondemos y liberamos un espacio", se lee en el comunicado que ha hecho público este mediodía el grupo de apoyo al colectivo de migrantes que ocupaba el B9.
Durante el operativo, se han vuelto a producir escenas de tensión entre vecinos, que han sido sofocadas por los agentes de policía. Estas imágenes se suman a los hechos del pasado domingo, cuando un grupo de vecinos impidió que se ofreciese comida y refugio a quince de los desalojados en una parroquia del barrio de Sant Crist; así como a lo ocurrido este lunes, cuando cerca de un centenar de vecinos increparon a los manifestantes que se congregaron ante Can Bofí Vell para defender a los migrantes que habían ocupado el antiguo albergue municipal.
Este nuevo intento de ocupación se produce de manera simultánea al inicio del traslado a otros recursos asistenciales fuera de Badalona de los migrantes que ocupan Can Bofí Vell, que se ha iniciado durante la mañana de este martes y está previsto culmine durante el día: "Volveremos todas y cada una de las veces que haga falta para que ninguna persona duerma en la calle", se lee en el comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El último día de la antigua estación de la Sagrera: tapiado integral y rumbo al derribo en enero
- El 99,02% de propietarios de viviendas de Barcelona tienen una media de 1,21 inmuebles
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- Una redada inédita multa taxistas pirata y detecta conductores explotados en el Aeropuerto del Prat
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- Sabadell adjudica las obras para transformar el aparcamiento de arena del Eix Macià
- L'Hospitalet da el primer paso para construir una nueva escuela de música y un auditorio en la carretera del Mig
- Renfe modernizará la flota de Rodalies de Catalunya con un préstamo de 500 millones del BEI