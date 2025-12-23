El metro abre inscripciones para un viaje virtual por sus 100 años de historia

El metro de Barcelona cierra su centenario con una nueva y llamativa actividad: una exposición que mediante la realidad virtual se propone hacer revivir sus 100 años de historia a los visitantes.

La muestra consiste en un viaje de 10 minutos mediante el uso de unas gafas de realidad virtual desde las estaciones de los años 20 hasta el metro del futuro.

Abiertas las inscripciones

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha abierto este martes las inscripciones a través de la web www.unviatgeimmersiu.cat para poder acceder de forma gratuita a la exsposición, que estará entre el 30 de diciembre y hasta el 31 de marzo en el Espai Mercè Sala, en la estación de metro de Diagonal. La reserva previa, y con la que pueden adquirirse hasta 5 entradas, es necesaria ya que el número de plazas es limitado, como subraya TMB en un comunicado.

Está previsto que cada día pasen 270 personas. En caso de que haya plazas disponibles, también será posible realizar una reserva de últia hora en la propia exposición. El Espai Mercè Sala está situado en el pasillo de conexión entre los dos vestíbulos de la línea 5 de metro en la estación de Diagonal. La exposición es para mayores de 10 años y se puede visitar de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Los días 1 y 6 de enero la exposición estará cerrada.

Cierre del centenario

Esta será la última actividad de la celebración del centenario del metro, que coincide con la exposición de trenes históricos en La Farinera del Clot y la exposición sobre los 100 años del metro en el Palau Robert. Se trata de una triple traca final de un año que ha incluido la apertura de las estaciones fantasmas de Gaudí y Correus y de numerosos espacios con acceso restringido que TMB ha abierto de forma excepcional a los ciudadanos.