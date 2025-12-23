Martorell, Arbúcies y Valls, los municipios catalanes de más de 5.000 personas en que más creció el PIB por habitante en 2023

Nueve de cada diez municipios de más de 5.000 habitantes y del resto de capitales comarcales han tenido crecimientos del PIB por habitante positivos respecto al año anterior, encabezados por Martorell (51,9%), Arbúcies (26,7%) y Valls (23,6%) con incrementos muy por encima de la media catalana, que ha sido del 7,2% según el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El elevado crecimiento del PIB per cápita de Martorell lo sitúa por primera vez por encima de los 200.000 euros (206.550 euros) y es el municipio con el PIB per cápita más elevado de Catalunya en 2023, seguido de Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant (123.530 euros), Catellbisbal (113.553 euros) y la Canonja (112.836 euros).

En el otro extremo, se encuentran 10 municipios con un PIB por habitante inferior a los 15.000 euros: Santa Coloma de Gramenet, Torrelles de Llobregat, Vilanova del Camí, Calafell, Piera, Roda de Ter, Canyelles, Cunit, Santa Margarida de Montbui y Badia del Vallès.

Por sectores de actividad, hay 24 municipios donde la industria es la principal actividad económica, encabezados por Martorell con un 86,5% ―donde se encuentra la planta de Seat― y la Canonja con 82,5% ―donde se encuentra el complejo petroquímico―, y seguidos de Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant (79,6%) ―donde hay una central nuclear―, Santa Margarida i els Monjos (79,2%), Guissona (78,9%), y Súria (76,4%), todos con un peso de la industria superior al 75% y mucho por encima de la media catalana, que es del 19,2%.

El sector de los servicios es la principal actividad económica a la mayoría de municipios de más 5.000 habitantes y capitales comarcales, y en 92 municipios el peso de los servicios supera la media catalana (75,1%), como por ejemplo Salou (94,7%) y Alella (92,1%).

Todos los municipios de más de 50.000 habitantes muestran una evolución positiva del PIB por habitante en 2024 en comparación con el año anterior. El incremento más relevante corresponde a Castelldefels (7,7%) y Mollet del Vallès (7,5%), mientras que Rubí es el municipio que ha registrado un menor aumento (5,2%), según el avance del 2024.

De los 23 municipios de más de 50.000 habitantes, nueve muestran un PIB por habitante superior al de la media catalana (39.531 euros), encabezados por el Prat de Llobregat (77.939 euros), Sant Cugat del Vallès (59.780 euros) y Barcelona (56.360 euros), y seguidos por Girona (50.284 euros), Cornellà de Llobregat (50.104 euros), Cerdanyola del Vallès (47.258 euros), Granollers (45.970 euros), Lleida (40.353 euros) y Tarragona (40.047 euros).