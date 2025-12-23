Illa hace un llamamiento a la calma ante la tensión vecinal tras el desalojo del B9 de Badalona: "No perdamos la cabeza"

Tras días de tensión vecinal en Badalona por la gestión de la asistencia a los centenares de migrantes desalojados el pasado miércoles del antiguo instituto B9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a los vecinos de la ciudad que reduzcan la agitación social: "Hago un llamamiento a la serenidad y a la calma, especialmente a los vecinos de Badalona". "No perdamos la cabeza, quizá hay quien quiere que los vecinos pierdan la cabeza, pero yo no", ha sentenciado Illa.

La apelación a la calma de Illa ha tenido lugar durante la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consell Executiu del año del Govern. La primera de las preguntas dirigidas al president ha versado sobre la situación en Badalona, días después del operativo policial que desmanteló el asentamiento más grande de Catalunya. Illa ha señalado que la "prioridad" del Govern es resolver una problemática que por el momento mantiene a decenas de los desalojados acampados bajo el puente de la C31, a unos 300 metros de donde se encuentra el antiguo instituto, y "garantizar el cumplimiento de la ley y de la convivencia de acuerdo a los valores humanistas que sustentan la acción de gobierno". "La irresponsabilidad no sale gratis, y tiene consecuencias", ha advertido el president.

La preocupación de Illa viene dada por los últimos enfrentamientos verbales entre vecinos en la ciudad al hilo de la gestión de la asistencia a los desalojados del B9. Si el domingo decenas de personas se acercaron a la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist, para impedir que unos quince migrantes pudieran acceder a comida y refugio en el recinto (una asistencia posibilitada gracias al acuerdo al que llegaron el Ayuntamiento, la Generalitat y las entidades sociales); este lunes los enfrentamientos (ásperos, pero meramente verbales) se repitieron cuando un grupo de casi un centenar de vecinos se acercaron a una concentración convocada en apoyo a los migrantes que habían ocupado el antiguo albergue municipal de Can Bofí Vell, e increparon a los manifestantes.

Illa ha insistido en que el Govern está haciendo "todo lo que puede" para "ayudar a resolver" la situación, aunque ha remarcado, asimismo, que la responsabilidad de asistir a los afectados por el desalojo corresponde, en primer lugar, al Ayuntamiento de Badalona. Sin embargo, el alcalde Albiol ha repetido en varias ocasiones que "no gastará un euro" de las arcas municipales para dar techo a personas. Illa no ha querido entrar en "polémicas" al respecto, y cuando se le ha preguntado acerca de la postura del alcalde de Badalona, el president se ha limitado a confirmar que ha mantenido conversaciones con él, pero no ha querido añadir detalles.