Horario de metro y autobús en Barcelona para Nochebuena, Navidad y Sant Esteve

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará el servicio de metro y autobuses durante las fiestas navideñas, con especial atención a las líneas más concurridas y a los días de mayor afluencia en las zonas comerciales de la ciudad.

Desde que los comercios han empezado a abrir los fines de semana del mes de diciembre, TMB ha incrementado hasta un 7,4 % el número de trenes, especialmente en las líneas L1, L2 y L3, entre las 17:00 y las 21:00 horas.

Además, TMB ha reforzado el personal de atención y seguridad en las estaciones más cercanas a las zonas comerciales para tratar de garantizar un desplazamiento seguro y cómodo.

Horario en Nochebuena, Navidad y Sant Esteve

Durante las fiestas, el servicio de metro de Barcelona adaptará su horario algunos días para facilitar la movilidad de los ciudadanos:

24 de diciembre (Nochebuena) : el metro cerrará a las 23:00 horas .

: el metro cerrará a las . 25 y 26 de diciembre (Navidad y San Esteve) : el servicio estará operativo de 05:00 a 02:00 horas .

: el servicio estará operativo de . 31 de diciembre (Nochevieja): el metro ofrecerá servicio ininterrumpido durante toda la noche para acompañar las celebraciones de Fin de Año.

El servicio habitual de los días laborables se mantendrá sin cambios entre el 21 de diciembre y el 7 de enero, periodo no lectivo.

Refuerzos en los autobuses

TMB también refuerza la capacidad de transporte en algunas líneas de autobuses, incorporando vehículos articulados durante las fechas navideñas. El miércoles 24 de diciembre, los autobuses realizarán la última salida desde las paradas de origen a las 22:00 horas.