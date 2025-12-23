Operación conjunta
Un detenido por salud pública y tres por extranjería en un control policial en la estación de tren de Sabadell Centre
Se han levantado nueve denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes
