Cataluña
Operación conjunta

Un detenido por salud pública y tres por extranjería en un control policial en la estación de tren de Sabadell Centre

Se han levantado nueve denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes

El aviso de los Mossos si te ha tocado la Lotería de Navidad: "Si te piden dinero a cambio..."

Agentes de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Agentes de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / ACN

ACN

ACN

Sabadell
Los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Sabadell han llevado a cabo un dispositivo en la estación de tren de Sabadell Centre que se ha saldado con un detenido por salud pública y tres por extranjería. Además, se levantaron nueve denuncias por sustancias estupefacientes.

