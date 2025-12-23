Directo | Última hora de los 400 desalojados del B9 de Badalona

En Directo
Decenas de migrantes siguen refugiados bajo el puente de la C-31 en Badalona después de seis noches a la intemperie tras ser desalojados del B9 de Badalona.
El pasado domingo se conoció que un grupo de los antiguos moradores del B9 había ocupado Can Bofí Vell, una antigua masía que, hasta 2024, era el único albergue municipal para personas que no tienen donde dormir en Badalona. Según fuentes conocedoras del caso, este mismo domingo la Guardia Urbana de Badalona intentó desalojar el inmueble. No pudieron, dado que la ocupación llevaba días consolidada, de manera que se deberá iniciar un proceso judicial para acometerla.
Manifestaciones enfrentadas de vecinos
Sobre lo sucedido las últimas dos noches en la ciudad, con algunos vecinos manifestándose contra los inmigrantes desahuciados o impidiendo que se les diera ayuda humanitaria, Albiol ha descartado que haya echado gasolina al fuego: "Si alguien cree que en base a lo que yo digo los vecinos relacionan, es que no se da valor a la inteligencia de los vecinos".
Albiol insiste en la necesidad del desalojo
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha insistido este martes en relacionar a los desalojados del B9 con la delincuencia y se ha negado a abrir un albergue cerrado, Can Bofí Vell, para cobijar a los sintecho alegando que el edificio no está en buenas condiciones. En la Cadena Ser Catalunya, Albiol ha insistido este martes en describir el asentamiento del instituto B9 desalojado hace una semana como una organización criminal en la que había "mafia, prostitución y drogas, y los capos cobraban a la gente para dormir".
Illa llama a la calma a los vecinos
Eso sí, ha alertado de que "la irresponsabilidad no sale gratis y tiene consecuencias", tras unos días en los que han habido manifestaciones de vecinos en contra de los desalojados, alentados por los discursos de Albiol.
En este contexto, Illa ha hecho un "llamamiento a la serenidad y a la calma, especialmente a los vecinos de Badalona".
El presidente catalán ha señalado que la prioridad del Govern es "resolver la situación" de las personas sintecho, algo que ha dicho que está haciendo la Generalitat con "discreción y trabajo".
Illa defiende que están trabajando con discreción para resolver la situación en Badalona
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que su ejecutivo está trabajando "con discreción" para "cumplir la ley", garantizar la convivencia y resolver la situación de los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona).
En una rueda de prensa celebrada este martes para hacer balance del año, Illa se ha referido a la polémica por los centenares de desalojados del B9 que siguen a la intemperie, bajo un puente de la C-31, a la espera de una solución.
Illa ha dicho que no quiere entrar "en ninguna polémica" con el alcalde de Badalona, con el que sí que ha hablado sobre la situación: "Lo que tenía que decirle ya se lo he dicho en privado", ha señalado.
Desalojo inminente de Can Bofí Vell
Comienza el dispositivo para la salida inminente de los desalojados del B9 de Badalona del albergue Can Bofí Vell. El equipamiento municipal, cerrado en 2024, fue ocupado por un grupo de los expulsados del antiguo instituto
Una jubilada de Badalona acoge a desalojados del B9: "Yo tengo un techo, ellos no tienen nada"
Àngela Valeiras, una médica jubilada de Badalona, ha acogido durante tres noches a dos de los desalojados del B9. Son Serigne Babacar y Abdou Ngom, de 24 y 30 años. Llegaron al asentamiento hace pocas semanas y apenas se expresan en castellano. Tampoco se conocían entre ellos y la aparición de Àngela al día siguiente del desalojo los ha convertido en una "familia" en cuestión de horas.
La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado. "Me he dejado llevar por el corazón ante una situación muy desesperada", explica en declaraciones a la ACN. Los chicos han mostrado su gratitud limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.
Albiol habla con los manifestantes en busca de calma
En un clima de tensión, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha acudido al lugar en torno a las 21 horas y ha hablado con los vecinos para intentar rebajar la tensión. Les ha pedido que dejen que esos migrantes pasen esta noche con el compromiso de que hablará a primera hora de la mañana con la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, para encontrar un lugar alternativo.
Un grupo de vecinos bloquea la entrada a la parroquia de Badalona donde deben pernoctar los desalojados del B9
Un grupo de unas cincuenta personas ha bloqueado esta tarde la entrada de la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona, donde las entidades habían preparado el dispositivo especial de acogida a 15 personas.
La concentración vecinal, durante la que se han vivido algunos momentos de tensión, ha impedido también que se pudiera descargar parte del material necesario para que pernocten allí esos 15 migrantes.
Decenas de los desalojados siguen debajo el puente de la C-31
Asimismo, tanto entidades como la propia Generalitat han intensificado las gestiones para derivar a diferentes recursos a una gran parte de las personas identificadas por los servicios sociales, aseguran dichas fuentes, que insisten en que el Ayuntamiento de Badalona es el "responsable de facilitar los recursos adecuados" para estas personas en el marco de sus competencias.
Entre tanto, decenas de migrantes siguen refugiadas bajo el puente de la C-31 en Badalona, una decena de personas ha pasado esta noche en un local cedido por la CUP, algunas han sido acogidas en domicilios particulares y una quincena de migrantes más con especial vulnerabilidad pasarán la noche principalmente en la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona.
En la parroquia, entidades sociales y la Generalitat han organizado un dispositivo de emergencia temporal.
La Generalitat denuncia la inacción del Ayuntamiento de Badalona con los migrantes
El departamento de Derechos Sociales de la Generalitat ha denunciado la inacción del Ayuntamiento de Badalona con los migrantes desalojados hace unos días del antiguo instituto B9 de esta localidad y que el consistorio no ha puesto ninguno de sus equipamientos a disposición de esta emergencia.
Fuentes de este departamento han asegurado que tanto las entidades implicadas en la acogida de los migrantes como la propia Generalitat están movilizando los recursos limitados de los que disponen para "suplir la ausencia y la inacción" del Ayuntamiento de Badalona ante esta situación.
"Ante la falta de alternativas del ayuntamiento, el departamento de Derechos Sociales y una alianza de entidades sociales de Badalona han puesto en marcha un dispositivo provisional de emergencia para atender a las personas afectadas por el desalojo del B9", añaden.
