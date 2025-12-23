Los desalojados del B9 de Badalona salen del albergue Can Bofí Vell: la Generalitat inicia su traslado

La quincena de migrantes desalojados del viejo instituto B9 de Badalona han empezado a salir del albergue Can Bofí Vell, donde habían recalado de la mano de entidades sociales. EL PERIÓDICO ha podido confirmar que un microbús ha procedido al traslado de los desocupados durante la mañana de este 23 de diciembre. Fuentes municipales declaran que el Ayuntamiento de Badalona ya tiene listo el dispositivo de tapiado del inmueble para que no vuelva a ser ocupado.

El movimiento se produce tras las negociaciones entre el Ayuntamiento de Badalona y la conselleria de Drets Socials que ya había avanzado el alcalde Xavier Garcia Albiol. La previsión es que los desocupados se alojen a partir de ahora en municipios cercanos a Badalona, sin que por el momento haya trascendido cuáles.

Este domingo se conoció que un grupo de los antiguos moradores del B9 había ocupado Can Bofí Vell , una antigua masía que, hasta 2024, era el único albergue municipal para personas que no tienen donde dormir en Badalona. Según fuentes conocedoras del caso, este mismo domingo la Guardia Urbana de Badalona intentó desalojar el inmueble. No pudieron, dado que la ocupación llevaba días consolidada, de manera que se deberá iniciar un proceso judicial para acometerla.

Días de tensión

La salida de los ocupantes se produce tras días de tensión en la ciudad. Un acuerdo al que llegaron ambas administraciones y entidades sociales posibilitó la atención a una quincena de los desalojados en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist. Sin embargo, decenas de vecinos impidieron la llegada material para acoger a los migrantes. El dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi, y con el apoyo económico de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, tuvo que derivarse a otros centros por la presión de los que allí se congregaron. En un clima de tensión, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, acudió al lugar en torno a las 21 horas y pidió a los vecinos, sin éxito, que dejasen que los migrantes pasasen la noche, con el compromiso de encontrar un lugar alternativo.

Este lunes, más de 500 personas se manifestaron en Badalona en defensa de la ocupación de Can Bofí Vell por parte de una docena de los desalojados del B9. A la concentración vecinal y asociativa se desplazaron asimismo decenas de vecinos contrarios a la misma, que increparon a los manifestantes, en lo que supuso la segunda jornada consecutiva de enfrentamientos entre vecinos a favor y en contra de dar asistencia a los afectados por el desalojo del B9.

Sin albergue ni comedor social