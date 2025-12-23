Fuera de la ciudad
Los desalojados del B9 de Badalona salen del albergue Can Bofí Vell: la Generalitat inicia su traslado
El equipamiento municipal, cerrado en 2024, fue ocupado por un grupo de los expulsados del antiguo instituto
Algunos de los desalojados del B9 de Badalona ocupan el albergue municipal para sintecho, cerrado desde 2024
La quincena de migrantes desalojados del viejo instituto B9 de Badalona han empezado a salir del albergue Can Bofí Vell, donde habían recalado de la mano de entidades sociales. EL PERIÓDICO ha podido confirmar que un microbús ha procedido al traslado de los desocupados durante la mañana de este 23 de diciembre. Fuentes municipales declaran que el Ayuntamiento de Badalona ya tiene listo el dispositivo de tapiado del inmueble para que no vuelva a ser ocupado.
El movimiento se produce tras las negociaciones entre el Ayuntamiento de Badalona y la conselleria de Drets Socials que ya había avanzado el alcalde Xavier Garcia Albiol. La previsión es que los desocupados se alojen a partir de ahora en municipios cercanos a Badalona, sin que por el momento haya trascendido cuáles.
Este domingo se conoció que un grupo de los antiguos moradores del B9 había ocupado Can Bofí Vell, una antigua masía que, hasta 2024, era el único albergue municipal para personas que no tienen donde dormir en Badalona. Según fuentes conocedoras del caso, este mismo domingo la Guardia Urbana de Badalona intentó desalojar el inmueble. No pudieron, dado que la ocupación llevaba días consolidada, de manera que se deberá iniciar un proceso judicial para acometerla.
Días de tensión
La salida de los ocupantes se produce tras días de tensión en la ciudad. Un acuerdo al que llegaron ambas administraciones y entidades sociales posibilitó la atención a una quincena de los desalojados en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist. Sin embargo, decenas de vecinos impidieron la llegada material para acoger a los migrantes. El dispositivo de emergencia temporal gestionado por Cáritas, Cruz Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi, y con el apoyo económico de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, tuvo que derivarse a otros centros por la presión de los que allí se congregaron. En un clima de tensión, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, acudió al lugar en torno a las 21 horas y pidió a los vecinos, sin éxito, que dejasen que los migrantes pasasen la noche, con el compromiso de encontrar un lugar alternativo.
Este lunes, más de 500 personas se manifestaron en Badalona en defensa de la ocupación de Can Bofí Vell por parte de una docena de los desalojados del B9. A la concentración vecinal y asociativa se desplazaron asimismo decenas de vecinos contrarios a la misma, que increparon a los manifestantes, en lo que supuso la segunda jornada consecutiva de enfrentamientos entre vecinos a favor y en contra de dar asistencia a los afectados por el desalojo del B9.
Sin albergue ni comedor social
El albergue municipal de Can Bofí Vell cerró en mayo de 2024. El Ayuntamiento de Badalona acumulaba una deuda de 1,7 millones de euros con la cooperativa Suara, que gestionaba el centro desde el año 2020, lo que provocó que la entidad no renovase la licitación del servicio. La Síndica de Greuges abrió una actuación de oficio respecto al cierre del albergue y posteriormente instó al gobierno Albiol a dar respuesta a las personas que pasaban la noche en Can Bofí Vell. Pese a las constantes demandas de la oposición y de entidades sociales, el Ayuntamiento no ha puesto en marcha hasta la fecha ningún servicio alternativo al que se ofrecía en el albergue, donde una cincuentena de personas podían pernoctar. De hecho, la ciudad tampoco dispone de un comedor social municipal, de manera que estas asistencias a los sintecho corren a cargo de entidades como las que forman la plataforma Taula Sense Llar de Badalona.
