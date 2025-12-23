El abono único de transporte de 60 euros entrará en vigor el 19 de enero

El abono único que permitirá viajar por cualquier red de Cercanías, los servivios de Media Distancia y los autobuses de la red estatal por 60 euros mensuales -30 euros para los menores de 26 años- entrará en vigor a partir del 19 de enero.

Justo una semana después de anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la nueva tarifa plana, el Consejo de Ministros ha acordado este martes ponerlo en marcha. También ha aprobado mediante un Real Decreto-ley prorrogar a partir del 1 de enero y para todo el 2026 las bonificaciones al transporte público actualmente en vigor.

Primer paso

Se confirma así que el nuevo abono único no incluye los servicios de metro, bus y tranvía urbanos. "Es solo el primer paso, estamos lejos del objetivo final: que todos los nucleos urbanos y el transporte de proximidad se incorporen en este abono", ha explicado tras el consejo el ministro de Transportes, Óscar Puente. Por el momento los usuarios necesitarán dos títulos, uno para desplazarse por la ciudad y otro en sus movimientos interurbanos.

Prórroga de las bonificaciones

La prórroga de las bonificaciones aprobada este martes supone mantener el abono mensual con viajes ilimitados de 20 euros para Cercanías y 10 euros para jóvenes, así como la gratuidad total para menores de 14 años, válido en todos los núcleos. En los servicios de Media Distancia y Avant especiales también se mantendrá la gratuidad infantil y los descuentos del 40% en abonos mensuales y bonos de 10 viajes, mientras que en Avant generales se proroga la bonificación del 50%.

En los servicios estatales de autobús, se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años; el bono de 10 viajes con un 40% de descuento; y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

En cuanto a los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, se prorroga igualmente la gratuidad infantil; los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos. Estos últimos con una novedad: el Ministerio de Transportes financiará este descuento independientemente de que las comunidades autónomas decidan financiar o no un 20% adicional.

Colaboración desigual

Puente ha indicado, no obstante, que ha encontrado una respuesta desigual entre las distintas comunidades en la implantación del abono estatal, y la colaboración de algunas del PP "de manera entusiasta", sin querer detallar cuáles.

Además, también se mantienen las ayudas específicas con la gratuidad del transporte para viajeros recurrentes en Canarias y Baleares, y la gratuidad de Cercanías en Asturias y Cantabria.

Dos nuevos abonos

Puente ha anunciado asimismo la puesta en marcha de dos nuevos abonos. Por una parte, el Pase Vía, con mayores descuentos en el servicio Avant a medida que se realizan más viajes dentro de un mismo trimestre, que se podrá utilizar en cualquier recorrido en todo el territorio. Se paga por el billete que se adquiere con la misma tarjeta de crédito, con un descuento del 45% en el primer viaje y hasta un máximo del 75%.

El segundo nuevo abono es el llamado Sistema Cronos para Cercanías, que permitirá también mediante el pago con tarjeta acceder a un descuento del 40% a partir del quinto viaje. En el décimo desplazamiento el descuento será similar al abono de diez viajes. En ambos casos se trata de una nueva modalidad que evita tener que adquirir abonos para acceder a los descuentos.

Incremento del 23% de usuarios

Los descuentos y abonos costarán este año 1.371 millones de euros a las arcas públicas, que se sumarán a los 9.290 millones ya destinados desde 2018, en un “un esfuerzo presupuestario histórico, sostenido en el tiempo y con un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas”, ha afirmado el ministro. Los más de 14 millones de abonos gratuitos o bonificados entre Cercanías, Media Distancia y Avant, han supuesto unos 1.500 millones de ahorro para los usuarios del ferrocarril. ´De esta forma, las familias han visto reducido de media en un 75% su dispendio en transporte público respecto a lo que gastaban antes de los descuentos, lo que en algunos casos concretos puede llegar a alcanzar "hasta los 5.000 euros", ha señalado Puente.

Desde la puesta en marcha de las bonificaciones en 2022 el uso del transporte público ha aumentado un 23%, con una media de más de 420 millones de personas usuarias al mes, superando los niveles previos a la pandemia.