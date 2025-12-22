Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista premiosMiguel Ángel GallardoMuseo PicassoExalcaldes MadridCaso FlechaHuelga sanitariosVivienda BarcelonaChris Rea
instagramlinkedin

Parón invernal

Un total de 55 centros educativos de Barcelona estarán en obras esta Navidad

199 actuaciones se llevarán a cabo en 2025 en los centros de la ciudad gestionados por el Consorcio de Educación, gracias a una inversión de 73,1 millones de euros

Aula vacía de una escuela catalana antes del inicio de curso, en una foto de archivo

Aula vacía de una escuela catalana antes del inicio de curso, en una foto de archivo / Zowy Voeten

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Consorcio de Educación de Barcelona aprovecha el parón lectivo de las vacaciones de Navidad para llevar a cabo actuaciones de reforma, ampliación y mejora en 55 centros educativos.

En un comunicado, el consistorio ha informado de que las obras en estos 55 centros tienen una inversión de 10,5 millones de euros.

Son obras de mejora de climatización, de pintura y revestimientos, la transición energética, de espacios de sombra o de mejora de patios o mobiliario.

La inversión prevista para el conjunto de 2025 es de 73,1 millones de euros, que comparten las dos administraciones que integran el Consorcio de Educación de Barcelona: el Ayuntamiento de Barcelona y el Departamento de Educación.

En total, a lo largo de 2025, se habrán ejecutado 199 actuaciones en los centros de la ciudad de Barcelona gestionados por el Consorcio de Educación de Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El último día de la antigua estación de la Sagrera: tapiado integral y rumbo al derribo en enero
  2. El Govern reclama a Albiol que dé alojamiento urgente a los desalojados del B9
  3. La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
  4. Una redada inédita multa taxistas pirata y detecta conductores explotados en el Aeropuerto del Prat
  5. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  6. Las líneas R1 y RG1 de Rodalies estarán cortadas entre Barcelona y Badalona por obras del 3 al 11 de enero
  7. Jordi Mas, presidente de la Boqueria: 'Hemos perdido más de un 5% de visitantes este año por las obras de la Rambla y el descenso de turistas
  8. L'Hospitalet da el primer paso para construir una nueva escuela de música y un auditorio en la carretera del Mig

Un total de 55 centros educativos de Barcelona estarán en obras esta Navidad

Un total de 55 centros educativos de Barcelona estarán en obras esta Navidad

Sant Adrià multiplica las plazas de hotel por 20 en dos años e inicia las obras de un establecimiento más

Sant Adrià multiplica las plazas de hotel por 20 en dos años e inicia las obras de un establecimiento más

El desalojo del B9 enfrenta a vecinos en Badalona: la defensa de los migrantes choca con el "llévatelos a tu casa"

La 'administración de los calvos' de Sant Boi reparte 8 millones con un tercer y cuarto premio: "¡Frotar la calva da suerte!"

La 'administración de los calvos' de Sant Boi reparte 8 millones con un tercer y cuarto premio: "¡Frotar la calva da suerte!"

Glòries, Sant Antoni y las Arenas: la Gran Via concentra tres de los cinco premios que ha dejado en Barcelona esta Lotería de Navidad 2025

Glòries, Sant Antoni y las Arenas: la Gran Via concentra tres de los cinco premios que ha dejado en Barcelona esta Lotería de Navidad 2025

Una administración de Sant Boi reparte 7,5 millones del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Una administración de Sant Boi reparte 7,5 millones del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

"Estamos en racha": una administración de Barcelona da un quinto premio de Navidad tras empezar el año repartiendo el Niño

"Estamos en racha": una administración de Barcelona da un quinto premio de Navidad tras empezar el año repartiendo el Niño

Núria Cordero, de la administración Fortuna 24 de Terrassa, reparte un tercer premio de la Lotería de Navidad: “Nos lo han dicho por teléfono”

Núria Cordero, de la administración Fortuna 24 de Terrassa, reparte un tercer premio de la Lotería de Navidad: “Nos lo han dicho por teléfono”