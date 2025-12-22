Un total de 55 centros educativos de Barcelona estarán en obras esta Navidad

El Consorcio de Educación de Barcelona aprovecha el parón lectivo de las vacaciones de Navidad para llevar a cabo actuaciones de reforma, ampliación y mejora en 55 centros educativos.

En un comunicado, el consistorio ha informado de que las obras en estos 55 centros tienen una inversión de 10,5 millones de euros.

Son obras de mejora de climatización, de pintura y revestimientos, la transición energética, de espacios de sombra o de mejora de patios o mobiliario.

La inversión prevista para el conjunto de 2025 es de 73,1 millones de euros, que comparten las dos administraciones que integran el Consorcio de Educación de Barcelona: el Ayuntamiento de Barcelona y el Departamento de Educación.

En total, a lo largo de 2025, se habrán ejecutado 199 actuaciones en los centros de la ciudad de Barcelona gestionados por el Consorcio de Educación de Barcelona.